寧夏夜市改版 他走一圈崩潰「超難逛」 知情人吐實情

一名男子近日到寧夏夜市，發現現場搭設大型棚子，走道中央還設有支撐鐵架，讓原本就不寬敞的通行空間更加壅擠，直呼「變得不好逛」，貼文曝光後掀起熱議，也釣出不少熟門熟路的網友指出，這其實是每年農曆春節前的「例行作法」，方便雨天逛街，也有助攤商生意；不過仍有許多網友說，搭棚後攤販間距縮小、走道變窄，油煙味被悶在棚內，整體逛街體驗大打折扣。

原PO昨（26）日在Threads發文指出，寧夏夜市近期增設大型棚子，走道中間佈滿支撐鐵架，加上攤販的攤車，使得通行空間大幅縮小，他直呼「改成這樣有點難逛」。

貼文曝光後，有知情人士表示，每年農曆春節前夕，寧夏夜市都會搭設棚子，主要是為了提升收入，尤其遇雨天時，旅客不用撐傘也能逛夜市；不過，也有網友抱怨，攤販間距變近、走道變窄，油煙味被悶在棚內，影響逛街體驗。

網友紛紛留言，「昨天才去，本來通道就不寬，現在搭棚的鐵架卡在路中間，更難通行」、「每年過年前限定」、「本來路就很小了，現在去直接被卡住」、「每年都這樣，根本不想去」、「因為這樣就不怕下雨，不會影響生意」、「弄這樣很悶，油煙味很重」、「每年過年都這樣，超難逛，而且超臭」、「過完年就拆了」、「過年他們要辦尾牙搭棚，吃完過年後就拆除，每年都這樣」、「看起來好落後」。

