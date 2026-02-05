寧夏夜市旁當街搶705萬 逮6嫌起獲贓款

婦人跑三間銀行領出700多萬說要投資，跟車手約面交時，突然衝出搶匪把現金一把搶走。（圖／東森新聞）





台北寧夏夜市附近，一名中年婦人誤陷入愛情詐騙，跑三間銀行領出700多萬說要投資，跟車手約面交時，突然衝出搶匪把現金一把搶走，男子追到一半卻突然停下，警方懷疑根本是自導自演，現在六名嫌犯都被逮到。

北市寧夏夜市旁，一名婦人帶著700萬鉅款跟網路結識的男子面交，突然出現一位搶匪將錢袋搶走，男子追到一半突然停下，員警懷疑這是兩人間自導自演的黑吃黑戲碼。

被害婦人在一天之內連跑三間銀行，提領了700多萬，全是因為她被愛情泡泡沖昏了頭，想要把錢拿去投資虛擬貨幣，原本跟車手相約在咖啡廳面交，沒想到轉移陣地，到巷子裡面交付款項時，錢被洗劫一空。

婦人驚覺受騙立刻報案，警方組成專案小組，在案發後5小時內，將6位嫌犯查緝到案。偵查隊隊長袁雲澂：「目前已分別在2月3日至4日間，查獲陳姓主嫌等6名犯嫌到案，並起獲相關贓款。」

根據了解，這名57歲婦人光是截至一月底，就已經面交160萬，沒想到這一回再加碼，卻換來一場空，婦人原本準備退休享清福，這下戀愛沒談到，百萬存款也都沒了。

