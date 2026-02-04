寧夏夜市旁當街搶705萬！ 2匪狂奔畫面曝

男子懷裡抱著包包逃命似的衝出巷子，另一人沿路緊追在後。（圖／東森新聞）





北市寧夏夜市附近發生重大搶案！一名年近60歲的婦人誤入交友陷阱，一天之內連跑三間銀行，領出705萬，說要投資虛擬貨幣，昨（3）天下午，跟車手約巷弄裡面交，但錢才數到一半，就被突然衝出來的搶匪一把搶走。警方追查，發現車手原本衝出去追搶匪，但是才跑沒幾步路就不追了，懷疑案情不單純，可能是「自導自演」黑吃黑戲碼。

騎樓人來人往，突然一名黑衣黑褲男子懷裡抱著包包，逃命似的衝出巷子，還一度撞到柱子，另一人沿路緊追在後，但是他跑到一半卻突然不跑了，原來他們是搶匪以及詐欺車手，不但疑似故意設局，還上演黑吃黑戲碼。

被害婦人在一天之內連跑三間銀行提領了700多萬，全是因為他被愛情泡泡沖昏了頭，想要把錢拿去投資虛擬貨幣，原本跟車手相約在咖啡廳面交，沒想到轉移陣地，到巷子裡面交付款項時，錢被洗劫一空。

事發在3號下午2點多，台北市重慶北路二段上，也就是知名的寧夏夜市附近，警方獲報後展開調查，發現案發前有名少年開豪車，載著搶匪在周遭晃了幾圈，搶匪下車後趁車手數錢之際，抓準時機衝上前，把705萬通通搶走，這時候被害婦人才驚覺遭到詐騙，雖然攔下了面交車手，但是搶匪卻跳上車逃之夭夭。

附近民眾：「有一個男生，高高的一個女生啦，就在那邊聊很久啦，就在機車那邊聊，聊一聊就過去旁邊那邊聊啊。」

根據了解這一名婦人一月底就已經面交160萬，沒想到這一回再加碼，卻換來一場空，農曆過年前，北市市區發生重大搶案，案情疑點重重，目前面交車手，以及負責接應的少年雙雙都已經落網，雖然車手堅稱不認識搶匪，但是天底下哪有這個巧的事。

附近民眾：「只聽到好像被詐騙，還是什麼之類的，看到警察在這裡很多啦。」

被害婦人年近60，原本準備退休享清福，這下戀愛沒談到，百萬存款也都沒了。

