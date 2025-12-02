寧夏夜市爆衝突！「幹嘛拍我車牌」 男與馬籍遊客爆打

台北寧夏夜市1日晚間發生衝突事件。（圖／Threads@hannes_chen授權提供）





台北寧夏夜市1日晚間發生衝突事件，一名男子疑似不滿車牌被3名馬來西亞籍遊客拍照，雙方當街爆發推擠，甚至互毆，場面一度失控。直到警方到場，情緒才逐漸冷靜。雖然雙方最後皆不提告，但仍被依妨害秩序罪嫌移送偵辦。

傍晚街頭兩名男子先發生口角，互揪衣領，推擠演變成拳腳衝突，身旁友人急忙上前勸阻。目擊民眾表示，有人甚至拿出球棒，後續遭員警沒收。這起事件發生在晚上8點多，警方獲報趕抵寧夏夜市後了解，衝突起因為一名男子認為自己的車牌遭3名馬來西亞籍遊客拍攝，引發不滿進而爆發推打，雙方徒手攻擊，造成眼部及手部擦挫傷。

警方到場後先將雙方帶回派出所了解狀況。雖然最終當事人互不提告，但全案仍依妨害秩序罪嫌移送地檢署偵辦。

