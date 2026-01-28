寧夏換「春節新裝」！ 柱子架路中惹議 理事長：安全考量

台北市 / 綜合報導

最近台北寧夏夜市變得不太一樣嗎？為了因應年貨大街採買人潮，夜市換上春節限定設計，架起棚子和柱子。有網友抱怨空間縮水，但記者實際回到現場，下雨的狀況下，民眾反而大讚：有棚子更方便！關於動線問題，夜市理事長表示，柱子是為了安全性，但也會思考如何改善。

這一攤地瓜球油炸起鍋，每一顆都金黃飽滿，再看看這裡，玉米在火上翻滾每一顆都要均勻受熱，寧夏夜市是台灣最具代表性的夜市之一，各地外國人也來朝聖，但是，記者盧怡撰說：「您有發現今天的寧夏夜市長得不太一樣嗎，我旁邊是多了一根柱子，上面貼著恭喜發財，鏡頭往上面看，甚至還多了一個很大的棚子。」

抬頭看看，夜市攤商頭上的屋頂全都被鐵皮覆蓋，整片綿延好幾公尺，為了安全起見走幾步就有柱子支撐，網友覺得路超小超擠，改成這樣有點難逛，鐵管超煩有些還是三根，走到快無法呼吸了，但實際回到現場民眾看法有些不同。

記者VS.香港遊客說：「(之前來有這個棚子跟柱子嗎)，沒有喔，沒有的，所以我剛剛下雨的時候，我還在擔心下雨怎麼來，現在見到這裡(有棚子)我就很安心地去吃東西，(柱子)可能有一點(影響)，但我覺得，對我來說我覺得不是一個問題。」

民眾說：「我想說怎麼多了這個棚子，就還滿方便因為剛好今天又有下雨。」晴天可能覺得柱子擋路，但雨天就能感受到棚子有多好，而且其實架設棚架已經有多年傳統。

夜市攤商業者說：「我們很鄰近年貨大街，像大家可能下午逛完年貨大街之後，就會想來逛寧夏夜市，然後來寧夏夜市像今天這樣，就是會下雨，逛夜市不方便，手上都有東西，所以我覺得有這個棚子會更方便一點。」

台北寧夏夜市觀光協會理事長林定偉說：「中間的這個層柱就是為了防止安全的問題，之後就是我們可以找一個新的廠商，或是新的一些工法，可以在安全第一考量下減少這種柱子，或是甚至都沒有。」春節限定讓民眾買完年貨逛夜市，不用擔心淋成落湯雞，但空間縮水影響動線，未來如何改善仍是一大課題。

