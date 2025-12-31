寧寧沒來照炸場！aespa首登《紅白》殺瘋了 韓國跨年也有她們

韓國人氣女團aespa今晚以3人之姿登上日本《紅白》，可惜首度參演沒有全員到齊。翻攝YT@nhk_music

韓國人氣女團aespa今（31日）晚首度登上日本跨年盛事NHK《紅白歌唱大賽》，儘管少了因流感缺席的中國成員Ningning（寧寧，寧藝卓），但Karina、Winter、Giselle依舊以「開全麥」的超強舞台實力征服觀眾。此外aespa今晚還將現身韓國的《2025 MBC歌謠大祭典》，行程滿檔顯見高人氣。

aespa出道5年，今晚首度受邀參與日本《紅白》，先前Ningning才因為2022年曾在社群曬出「原子彈蘑菇雲造型檯燈」，慘遭日本網友連署抵制，要求NHK換掉aespa！仍照常演出的aespa卻在前天（29日）緊急宣布Ningning因為流感無法到場，一度被網友猜測是否跟中日情勢緊張有關。

最近爆出緋聞的Winter，以俏麗短髮亮相。翻攝YT@nhk_music

不過今晚即便臨時出現「少一人」的變數，只剩Karina、Winter、Giselle登台，3人合體飆唱〈Whiplash〉依舊氣勢滿分，演出結束後aespa立刻衝上X熱搜榜，日本網友大讚，「aespa現場實力太強」、「真的殺瘋了」、「aespa顏值太高了」、「謝謝妳們來紅白」、「造型太美、歌曲又帥，完全看入迷」引爆討論，好評不斷。

aespa日韓跨年一次包

aespa今晚也會登上《2025 MBC歌謠大祭典》。翻攝MBC

而aespa在跨年夜除了參與了《第76屆紅白歌唱大賽》，在韓國登場的《2025 MBC歌謠大祭典》也已先預錄好演出，一次陪日韓歌迷跨年。



