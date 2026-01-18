寧德市霞浦福寧文廟近聖書院重建工程啟動 賡續千年文脈

▲福寧文廟近聖書院原為福寧府文廟「廟學並舉」的講學場所。

【本報大陸新聞中心 報導】福建省寧德市霞浦福寧文廟近聖書院的重建啟動典禮，日前在霞浦縣龍首山孔子文化公園舉辦；典禮以「賡續文脈，近聖致遠」為主題，標誌著這座始建於清乾隆年間、承載霞浦“海濱鄒魯”文教記憶的歷史書院，在沉寂百年後正式進入重建階段，霞浦縣傳統文化保護與創新工作邁入新階段。

近聖書院原為福寧府文廟「廟學並舉」的講學場所，得名於儒家「賢希聖，士希賢」古訓，寄託著地方先賢「興文教、育人才」的願景。雖建築因時代變遷湮沒，但文化基因已深植霞浦文脈。

▲寧德市霞浦福寧文廟近聖書院重建工程啟動儀式現場。

據悉。霞浦古稱長溪，曾為福寧府治所，是閩東地區重要的儒學重鎮，素有“海濱鄒魯”之稱。霞浦縣將文廟書院重建列為重點文化工程，此舉不僅是對歷史建築的修復，更是對霞浦“閩東儒學重鎮”文化身份的重新確認。

啟動典禮上，霞浦縣副縣長鄭信旋表示，重建近聖書院，是回應時代對優秀傳統文化召喚的關鍵舉措，要讓書院不僅成為歷史的“陳列館”，更要成為活態的“文化發生器”。

▲福寧文廟近聖書院重建工程代表霞浦縣傳統文化保護與創新工作標誌。

據介紹，重建後的近聖書院將梳理展示霞浦唐宋以來儒學傳承、科舉名人及地方文獻，構建“立體地方誌”，強化市民文化認同。同時，打破傳統講學模式，日常設開放講堂、藝術工坊等，開展國學普及、非遺體驗等活動，打造公共文化平臺。此外，書院將開設融合經典研讀、禮儀體驗的人文學修課程，為現代人提供連接傳統智慧的靜心空間。

福寧文廟與近聖書院是霞浦重要文化地標，建成後將重煥光彩，成為文化地標與精神燈塔。霞浦將以此次重建為起點，崇文尚德、賡續文脈，讓傳統文化智慧照亮高品質發展之路。福寧文廟近聖書院的重建啟動儀式由中國東方文化研究會儒釋道文化專業委員會、霞浦縣文體和旅遊局聯合主辦，霞浦縣儒學實踐研究會承辦。（照片主辦方提供）