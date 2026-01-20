寧挨700枚飛彈也要伊朗變天！以軍預告「史無前例打擊」 美運輸機也來了.....

中東局勢再度急劇升溫。伊朗媒體與官方人士近日宣稱，伊朗已成功試射一枚洲際彈道飛彈（ICBM），射程「可覆蓋美國本土」，相關說法雖尚未獲得獨立驗證，但已在網上引發高度關注。 圖:翻攝自X帳號@09Muzzu

[Newtalk新聞] 伊朗政權成為國際焦點，以色列國防軍（IDF）總參謀長近日發出強硬警告，強調以軍已為「突襲戰爭」做好萬全準備，將對任何企圖傷害以色列的行動展開攻勢。據《Ynet》披露，以色列已向美國傳達底線——只要能導致伊朗政權垮台，即便面臨伊朗發射 700 枚導彈的巨大襲擊，以色列也願意承受其代價。

以色列國防軍總參謀長明確表示，部隊已準備好啟動一項「規模空前」的進攻計畫，以應對任何針對以色列國家的侵害。他特別強調，以軍目前正針對「突襲戰爭」的狀況進行高度戒備與演練。

廣告 廣告

即使伊朗發動最嚴重的導彈襲擊（目前推估約 700 枚彈道飛彈同時襲擊），以色列也能夠承受。（彈道飛彈發射示意圖）圖：翻攝afgsc.af.mil官網

根據《Ynet》報導，以色列領導層已告知美國，即使伊朗發動最嚴重的導彈襲擊（目前推估約 700 枚彈道飛彈同時襲擊），以色列也能夠承受。以方認為，鑑於以色列在 2025 年戰爭中展現出的優異防空與導彈防禦能力，只要能換取德黑蘭政權的垮台，這樣的代價是值得的。

與此同時，據航空監控數據顯示，一架美國海軍 KC-130J「大力神」（Hercules）軍用運輸機已降落在以色列特拉維夫。由於該飛機為專用軍用平台，並非一般民用航班，外界研判其正為以色列運送關鍵軍事裝備或提供後勤支援。

一架美國海軍 KC-130J「大力神」（Hercules）軍用運輸機已降落在以色列特拉維夫。 圖：翻攝自 flightradar 24

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中間選民成關鍵 ! 高雄市長最新民調 柯志恩44%領先、賴瑞隆37.7%緊追

加速奪島計畫? 1千4百艘中漁船排成320公里長牆 長度直逼台灣