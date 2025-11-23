寧查酒駕不想查詐欺！北市議員促提高基層員警獎勵

北市警近年來受理詐騙案逐年漸增，今年截至9月已有1萬4821件，受騙金額131億元，面對高案件量，市議員李明賢指出，許多員警向他反映，「寧查酒駕、不查詐欺」，要求提高員警打擊詐欺的獎勵與誘因。（邱芊攝）

北市警近年來受理詐騙案逐年漸增，今年截至9月已有1萬4821件，受騙金額131億元，面對高案件量，市議員李明賢指出，許多員警向他反映，「寧查酒駕、不查詐欺」，要求提高員警打擊詐欺的獎勵與誘因。北市警回應，記功部分最高可記2大功，10月也已調高獎金，最高可拿600萬元。

據統計，超過7成民眾曾遭遇詐騙，其中13％更曾因此蒙受金錢損失，投資詐騙是最常見的詐騙手法。此外，近年來北市警受理詐騙案逐年增加，112年4026件受騙金額12億元、113年1萬639件受騙金額76億元、114年截至9月則有1萬4821件受騙金額131億元。

李明賢指出，過去員警主力為稽查比如酒駕等，對於酒駕的部分現在也可記到1至3支嘉獎，現在主力則是在於詐欺的相關防治，警方是否有將兩者放在「同一個天平上」，打詐有沒有得到相對應的獎勵？

李明賢也說，內政部10月剛公布「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，凡檢舉人符合辦法所定要件，所檢舉的詐欺案件經法院判決3年以上有期徒刑之罪者，將先依基準表所定金額核發三分之一獎金，於有罪判決確定後，再行發給其餘獎金，合計最高可領取1000萬元檢舉獎金。

李明賢強調，警方身為第一線獎勵當然相對要提高，強調現在仍有員警向他反映「我寧願去站崗、查酒駕，也不願意處理詐欺」，這顯示制度仍有不足，要求警察局全面檢討獎勵機制，讓基層願意、也敢於投入打詐工作。

警方表示，目前破獲詐欺集團的獎勵分為記功與獎金2部分。首功人員最高可記2大功，另依案件規模給予30至100次嘉獎；單一案件也會核予2至8次嘉獎。獎金方面，局核發的團體獎金今年單一案件最高約14萬5千元；另內政部自114年10月起針對重大詐欺集團提供新制獎金，經起訴15人以上集團，依起訴人數與罪名核算，每名核發1至20萬元不等，最高可達600萬元。

面對多元詐欺型態，警方指出，將強化科技偵查，今年底起以230萬元經費培訓100名加密貨幣分析專才，明年投入偵辦，提升打詐專業度與精準度。

