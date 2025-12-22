寧死不屈！50歲男拒絕都更搬遷 在家中「電鋸斬頭顱」噴血身亡

英國一名男子因不願搬遷，在家中輕生。（示意圖／Pexels）

根據英國《每日鏡報》報導，英國漢普郡（Hampshire）比夏斯托克（Bishopstoke）一名男子，因拒絕搬離即將拆除的住處，最終在家中以電鋸斬斷自己頭顱結束生命，案件在當地引發高度關注。

報導指出，死者為50歲的男子大衛‧菲爾（David Phyall），居住於當地一棟建於1960年代的住宅，該區塊日後規劃拆除重建。菲爾已在該處居住約8年，期間多次拒絕房屋協會提出的安置方案，並對被迫遷離住所一事表現出強烈反彈。

英國驗屍官指出，菲爾生前長期受心理健康問題所苦，過去曾有輕生未遂紀錄。2008年7月5日，菲爾的父母因遲遲聯繫不上兒子而報警求助，警方破門進屋後，發現他家的客廳裡血跡斑斑，地板、牆壁和櫥櫃上都濺滿了血，菲爾已在住所內身亡，案件隨後交由驗屍庭調查。

中央漢普郡副驗屍官伯吉（Simon Burge）在庭上表示，菲爾對於房屋即將被收回與拆除一事，抱持「非理性且極度抗拒」的態度，認為自身遭遇極大不公。他形容，這是自己15年驗屍官生涯中，最令人震驚的案件之一，「這是一種令人髮指的自殺方式，但這就是本案中發生的事情。他非常仔細地考慮瞭如何自殺。他為此做了很多準備。我認為他這樣做是為了引起人們對他所處境況的不公的關注。」

調查顯示，房屋管理單位在多年期間曾提出至少11處替代住所供菲爾選擇，最終仍因協調破裂而進入司法程序。菲爾成為該棟共77戶住宅中，最後一名拒絕搬遷的住戶，其餘住戶早已遷離，建築物多數單位也已封閉。

