寧波舟山港去年貨物量創全球新紀錄

根據英國航運相關網站表示，中國大陸寧波舟山港二○二五年全年貨物量首次突破十四億噸，涵蓋貨櫃、乾散貨等各類貨種，成為全球第一個達成此一里程碑的港口，也可望連續第十七年蟬聯全球貨物量最高港口。

消息指出指出，寧波舟山港近年持續快速成長，在全球港口排名中再度躍升，目前已排名世界第七大港口。若以貨櫃量計算，該港於二○二五年共處理約四千三百萬TEU，排名全球第三。相較之下，上海港仍穩居全球最大貨櫃港，於二○二五年前十一個月已處理超過五千萬TEU，全年有望再度刷新五千三百萬TEU的歷史紀錄；新加坡港每年貨櫃量亦維持在四千萬TEU以上。

寧波舟山港說明，能在充滿挑戰的一年中交出亮眼成績，實屬不易。二○二五年全球海運貿易成長趨緩，地緣政治局勢複雜多變，加上貿易政策與關稅不確定性升高，都對航運市場造成衝擊。為分散風險、提升韌性，寧波舟山港持續擴展航線網絡，目前已開闢三百零九條航線，連結全球超過七百座港口、遍及二百多個國家，有效化解部分市場波動，尤其是美國貿易變化帶來的影響。

寧波舟山港雖以「一港」之名對外，但實際由「雙核心、二十作業區」所組成，並依整體總體規劃推動擴建工程。二○二五年期間，港區加速基礎建設，預計完成五座大型貨櫃碼頭，新增年處理能力一千萬TEU，及三座大型散貨碼頭，年吞吐能力可達一億噸。

寧波舟山港成長動能來自多項關鍵工程，包括礦石碼頭擴建，使其可同時靠泊兩艘四十萬噸級礦砂船；條洲門航道完成擴能後，正式邁入雙航道時代，超大型船舶通行能力提升五成，並大幅改善全天候航行條件。另，寧波舟山港在替代能源布局上亦快速推進，目前LNG加注量已超過二十五萬立方公尺，名列中國大陸前三大港口，並將持續擴充，以因應未來需求成長。