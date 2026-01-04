寧波遠洋運力 躍居中國第三

根據中國大陸相關單位表示，寧波遠洋最新一艘一千TEU貨櫃船「寧遠頭門」輪，正式投入營運，象徵同系列共八艘新建船舶在短短十個月內全數完成交付，並加入船隊，帶動該公司整體船隊規模與運力水準邁上新階段。

隨著「寧遠頭門」輪入列，寧波遠洋目前經營船隊已達一百一十三艘，總運力突破十萬TEU，總載重噸約一百八十萬噸，各項核心營運指標均創下歷史新高。據全球貨櫃班輪公司運力百強榜，寧波遠洋排名已提升至第二十四名，在中國大陸貨櫃定期航線公司中排名第三，並持續穩居浙江省航運企業運力領先地位。

成立於一九九二年的寧波遠洋，深耕航運市場逾三十年，於二○○八年底成為寧波舟山港股份有限公司全資子公司，並於二○二二年十二月八日成功在上海證券交易所主機板上市，成為中國港航企業首家「A拆A」上市案例。

此次新交付的「寧遠頭門」輪，是專為內近洋線運輸需求量身打造，船長一百三十六點一公尺、船寬二十五公尺，仔櫃量達一千零五十八TEU，最大載重量一萬五千噸，續航力約二千海浬，具備靈活調度與高效率營運優勢。

自三月首艘同型船「寧遠岱山」輪投用以來，寧波遠洋以高效交付步調，在十個月內完成八艘新船，使該公司一千至二千TEU級船舶占比提升至四成五，船隊結構更貼近近洋線與近洋線運輸主流需求。

在鞏固近洋線運力基礎的同時，寧波遠洋也加速船隊升級與海外市場布局。今年八月該公司斥資二十四億美元於黃埔文沖訂造四加二艘四千三百TEU貨櫃船，新船具備低能耗、適貨性佳及環保效能優勢，未來將取代現有三千三百一十六TEU船型，成為公司最大船型，進一步強化中長程航線競爭力。

海外布局方面，寧波遠洋於十月二十六日與日本日東株式會社合資成立「寧波遠洋（日本）株式會社」，為公司首家海外實體據點。目前已在日本航線投入十艘貨櫃船，航線涵蓋大阪、神戶、東京等主要港口及多個偏港，深化中日間海運與貿易往來。

現階段寧波遠洋已建構以寧波舟山港為核心的完整航線網絡，串聯中國大陸南北沿海與長江沿線共五十一個主要港口，並延伸至日本、韓國、東南亞及中東等地區，營運航線共四十二條，每週航次達一百三十九班。