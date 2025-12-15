寧當小三！「古典美女」何晴戀上人夫許亞軍 網嘆「人生比瓊瑤小說精彩」

何晴61歲離世，她與許亞軍的一段情再度被外界翻出。翻攝微博



中國演藝圈封為「古典第一美女」的中國女演員何晴，12月13日在北京離世，享壽61歲，根據了解，何晴留下不少作品包括《西遊記》、《紅樓夢》、《三國演義》、《水滸傳》等多部經典作品，更曾演出《青青河邊草》，也被瓊瑤粉絲封為「4大瓊女郎」。不過，何晴生前情史也再度被挖出，她曾愛上已婚的男演員許亞軍，當了小三後還變成正宮，但婚姻僅持續約4年就和平分手，粉絲大嘆，「何晴的人生比瓊瑤小說更精彩！」

事實上，何晴過去曾與演員劉威交往5年，但在交往過程中，因為合作戲劇《風荷怨》與已婚男星許亞軍擦出愛火，當時何晴就背負小三的罵名，不少觀眾也認為何晴介入別人家庭。

許亞軍與何晴曾有一段婚姻，育有1子。翻攝微博

外界反對兩人戀情聲浪雖大，但許亞軍仍選擇結束原有婚姻，最終於1999年與何晴結婚，2001年迎來兒子許何。孩子名字結合雙方姓氏，被視為當時愛情的象徵，但「不被祝福」的原罪，形象與輿論壓力從未真正消散。

不過這段感情並沒有持續太久，許亞軍希望何晴以家庭為重，然而女方無法割捨事業，因此婚姻僅維持4年，雙方在2003年和平離婚，孩子則是共同撫養，何晴後來也再婚。

許亞軍被網友直擊出席何晴告別式。翻攝微博

然而不少人認為，「古典第一美」何晴感情的爭議，讓她61歲的人生，比瓊瑤筆下的小說更精彩，也讓這位「四大名著唯一女星」的一生，在讚嘆與爭議之間畫下句點。

