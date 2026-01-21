寧給謝龍介當市長？民進黨台南高雄大內亂 郭正亮：新潮流恐搞到陳亭妃落選

民進黨在台南、高雄兩大重鎮的2026市長初選落幕，由立委陳亭妃、賴瑞隆出線，不過2人先是賴瑞隆民調表現不如預期，後有陳亭妃和解之路觸礁，引起關注。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》直言，新潮流針對陳亭妃，「已經是要讓她落選的姿勢了！」​

郭正亮表示，陳亭妃與新潮流的恩怨超過10年以上，他們是完全沒有互信的，而針對議員對她祭出「切割郭信良」3點協議，「郭信良可是陳亭妃的募款大臣，台南選舉要花很多錢的，這樣叫人家怎麼選？難道新潮流要幫她募款？」



​​郭正亮說，據他了解，立委林俊憲在初選時看板就超過1000面，而陳亭妃拚選舉一定也得花非常多的錢，現在新潮流要她切割幫她募款的郭信良，「哪有人這樣搞得？這種搞法就是不要讓人家選，已經是要讓她落選的姿勢了！」

點賴瑞隆整合高雄最大問題 郭正亮：別以為 柯志恩一定沒機會 ​



而在高雄方面，郭正亮提到，賴瑞隆的問題是他最資淺，參加初選的邱議瑩、許智傑、林岱樺等人為什麼一定要支持他？且這次初選4個人民調都差不多，領先太少，跟陳其邁當時一出現就有高達4成支持度不一樣，所以整合工作並不好做。

郭正亮表示，賴瑞隆很不幸的是，他的大前輩、前高雄市長陳菊身體不好，沒辦法到處走動，「如果花媽可以走，那整合就沒問題」，而總統賴清德對高雄又不熟，「所以真的充滿變數，不要以為柯志恩一定沒機會。」

