寧賠錢「提早退伍」 立院曝4年逾1萬志願役

立法院預算中心最新資料顯示，過去4年內有高達1.2萬名志願役士兵選擇提前退伍，即使需要賠償近9億元也在所不惜。同時，許多94年後出生的志願役士兵在申請提前退伍時，才發現必須補服1年義務役，引發不公平感。這種現象凸顯了國軍人才留用的嚴峻挑戰，有專家呼籲應全面檢討現行人事制度，以因應少子化與新世代從軍人才的留用問題。

立法院預算中心公布的數據顯示，從2021年到2024年間，國軍雖然招募了超過5萬名志願士兵，但其中有1.2萬多人未服滿最少年限就申請提前退伍，比例超過24%。這些提前退伍的志願役士兵累計繳回的賠償金將近9億元，顯示他們寧願付出經濟代價也要結束軍旅生涯。關於賠償金額，一般軍士官需賠償國家培育成本的兩倍，軍醫則為14倍，再依已服役年資予以折扣計算出最終賠償數字。

國民黨立委馬文君對此表示關切，她指出立法院質詢時看到的數據資料都經過美化，雖然不斷購買武器裝備，但人才持續流失，無法留住優秀人才，這是非常大的問題。全球防衛雜誌採訪主任陳國銘建議，應盡快調整人事制度，考慮裁減將官員額，讓基層和中階官士兵有晉升機會。

一位2005年出生、曾服役兩年的陳先生表示，他因個人因素決定提前報退，卻意外發現除了必須賠款外，還需要回去服1年義務役。陳先生感到不解，認為當初他入伍時，義務役只有四個月軍事訓練役，現在卻要服滿1年，讓他感覺「好像有點被騙」。事實上，自年初以來，網路上已有多位民國94年後出生的志願役士兵陸續發現這個問題。國防部則引用民國98年5月的法規，說明未服滿現役最少年限且未完成義務役的人員，必須直接轉服常備兵現役，並服滿期限才能退伍。

1.2萬志願役「寧賠9億」也要退伍，專家關切留營率。（圖／TVBS）

面對少子化和新世代的挑戰，如何留住從軍人才確實需要通盤檢討。

