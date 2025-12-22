寧靜反套路養育 調侃張柏芝3兒「全賠錢貨」

寧靜近年參加許多綜藝節目，依舊是話題人物。（取材自微博）

大陸綜藝「一路繁花2」近日播出的一段互動引發討論，女星張柏芝在錄製過程中接到兒子來電，身旁的演員寧靜隨口調侃其三個兒子「全是賠錢貨」，對話展現了兩位明星截然不同的育兒觀，張柏芝的「放手式教育」與寧靜的「反套路養育」，戳中當代家庭在育兒經濟壓力與情感價值之間的現實糾結，相關片段曝光後，在網路上掀起熱議。

根據網友近日整理的節目內容，張柏芝接聽電話與兒子簡短交談後，寧靜以帶有玩笑意味的語氣脫口而出「全是賠錢貨」；面對調侃，張柏芝回應稱「他們有自己的世界」，語氣平和。

報導指出，兩人的反應也被外界解讀為不同的育兒態度。寧靜以直率作風著稱，是個「反套路」家長。兒子體重飆到240斤(120公斤)，她不逼著減肥，尊重選擇；明確表態不會給兒子買房，主張經濟獨立；甚至早前兒子因為三次回答「先救媽媽」導致和女友分手，她也是感動又無奈，覺得孩子不必這麼「實誠」。

部分觀眾認為，該句話更像是熟人間基於個人經驗的玩笑表達；而張柏芝則是長期以單親母親身分照顧三名兒子，過往多次公開表示尊重孩子選擇、鼓勵獨立成長，透著一股「放手讓孩子闖」的底氣。

不過，相關言論仍引發部分網友質疑，認為「賠錢貨」一詞涉及將孩子以經濟價值衡量，延續性別與家庭角色的刻板印象，指出要是由男藝人來說「女兒是賠錢貨」，恐怕早就被輿論「錘」穿了；也有觀眾指出，這屬於綜藝語境下的效果呈現，無須過度解讀。

