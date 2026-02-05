寧靜與時髦並存！白色基底高訂宅，用石材和軟裝打造無壓迫感的家

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 奇逸空間設計

對美學相當敏銳的屋主，渴望回家就能好好放鬆，設計師以極簡主義為主軸，透過精煉的設計元素、流暢弧線，以及幾何線性燈光，成功創造出一個視覺和諧且極具藝術性的現代住宅，整體空間以白色為基底，穿插天然大理石、溫潤木質與設計軟裝，展現細膩的高級質感，實現令人嚮往的寧靜居所。



甫進門，一道懸浮式的白色櫃體從天花板延伸而下，不僅滿足玄關收納功能，簡潔的線條和懸浮姿態，為居家構築成一件藝術裝置，櫃體下方結合大理石基座，優雅地從玄關過渡至客廳區域，餐廳優雅的灰色弧形牆面，不僅柔化空間的邊界，也具有引導動線的效果。造型吊燈與丹麥進口DROP設計椅，挹注用餐氛圍與舒適度。公領域大量留白，回歸極簡，客廳巧用幾何線性燈光取代繁複的裝飾，水平與垂直燈帶，形成不對稱的現代藝術構圖，創造出豐富的視覺層次，嵌入大理石材的訂製化沙發，底部配置燈帶，為空間注入溫暖的氛圍。客廳與開放式書房透過石材與木質的半高電視牆量體來劃分，維持視覺的穿透性，書房區域的書桌與沙發底座相互呼應，皆採用大理石材質，使整體設計語彙連貫一致，書桌區以不銹鋼勾勒造型，增添現代感，窗邊臥榻既可收納又可休憩，機能十足。

從走廊望向私領域，弧形端景牆映入眼簾，為吸睛的端景牆。主臥弧形床頭牆型塑包覆感，予人安穩的睡眠時光，床尾櫃體收納與展示兼具，弧形書桌一體成形。次臥床面架高，下方投射燈光，視覺輕盈漂浮，牆面大理石材與床頭櫃，傳遞奢華調性。

在極簡的白色畫布上，透過大理石的奢華和鮮明軟裝色彩點綴，創造出一個既理性又感性的現代居所。

奇逸空間設計／郭柏伸

地址：台北市大安區敦化南路一段376號8樓之二

電話：02-27557255

Email：free.design@msa.hinet.net

網站：http://www.free-interior.com

