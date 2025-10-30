寧靜車廂不含幼兒是口號？醫控帶小孩搭高鐵被勸導 官方否認網炸鍋
[Newtalk新聞] 醫師李佳燕今(30)天表示，上午家人帶小孩坐高鐵的時候，明明沒有哭鬧，只是玩玩具發出聲響，就被站務人員口頭勸導，事後高鐵發聲明否認並表示「各界切勿以訛傳訛製造對立」，讓她氣憤怒PO車票表示，「意思是我的家人造假、說謊？」，這件事也讓網友炸鍋「現在帶小孩出門都要胸前掛鏡頭自保了！」
高鐵寧靜車廂在9月22日上路後爭議不斷，不少家長認為該措施上路後帶小孩搭車壓力超大，就算只是正常講話，都會被服務人員舉牌提醒，雖然高鐵事後多次重申，該政策執行範圍不包含小孩，但還是有不少聲音。
對此，李佳燕今天在臉書上表示，上午家人帶家裡的小孩搭高鐵時，被柔性勸導這是「寧靜車廂」，明明小孩沒哭沒鬧，只因為不想用手機哄小孩，才努力掏出各種玩具逗小孩，玩玩具難免會有聲響，且不是玩具本身會發出聲音的那種音量也被抗議，讓她不滿表示，雖然高鐵對外宣傳都說「寧靜車廂，不包括幼兒」，但實際執行，又是另外一回事，怒批「是要逼台灣人不要再生小孩了嗎？」不懂為什麼一定要緊緊抱著這個政策不放。
對此，高鐵表示，今日接獲反映後，清查所有車次、詢問工作同仁，並無上述情事，相關勸導措施並不包含孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫，最後喊話「懇請各界切勿以訛傳訛，造成嬰幼兒家長恐慌，更引發不必要對立。」
此聲明出來後，讓李佳燕曬出高鐵車票不滿表示，「所以意思是我的家人造假、說謊？是要發動網軍公審我了嗎？奉勸遇到類似事件的朋友，一定要記下該人員的名字，不然照下他的臉蛋也好，就是要清楚知道對方是何方神聖。
這也讓不少家長產生共鳴，「一個大公司，竟用『清查所有車次、詢問工作同仁』這個說詞回覆並公開發表聲明，公關部門要打屁股了」、「之前很多人發文說小孩被舉牌，高鐵也都不承認呀！現在帶小孩出門都要胸前掛鏡頭自保了！」、「支持調閱CCTV證明李醫師沒有說謊」。
