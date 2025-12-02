寧靜車廂算什麼！攜子入監被主管怒斥：不要以為帶小孩來度假的
[Newtalk新聞] 高鐵推「寧靜車廂」引發家長怒斥。台灣允許女性受刑人攜帶 3 歲以下小孩入監撫養。但監獄管理苛刻情形卻非常多。監委調查包括，獄方怕小孩哭鬧，要求受刑人都抱著小孩，所以，小孩腿部成長出現「外八」現象；還有受刑人稱，「主管認為，孩子尖叫是媽媽沒管好，是你的問題，我們經常被罵：『你們不要以為帶小孩子來度假』，孩子只要開始尖叫一下，主管就會罵，我們就要罰寫場舍須知」。
監委王幼玲、高涌誠日前針對攜子入監進行調查，提出糾正。近日也將兩報告上網。本案是因為桃園女子監獄收容一名非本國籍女性攜子入監服刑，獄方疑因怕小孩哭鬧，要求該女整天揹抱著小孩不可放下；又該女疑因語言不通，無法得知監獄規定且未能反映需求，致該童身體成長發育受阻礙。因此，兩監委就此進行查察，並曾未通報下就到監獄瞭解實情。
根據該案印尼籍受刑人於訪談陳述：
1、 吃飯時是自己一邊吃飯，一邊後揹餵孩子吃飯。在小孩尚未能自行走路之前，都要求由媽媽抱著餵食，不能將小孩放下來餵。
2、 我需要一邊工作一邊抱小孩，雖然他們（獄方）有保母，但如果我的孩子一直哭，或是比較不耐煩的時候，保母就不願意照顧，導致我要一邊工作一邊抱小孩。要抱一整天、抱到晚上。全部的人都要工作。我的小孩發燒，我還是要揹著他工作。有看過醫生 3 次。如果只是普通的發燒，不會帶去看醫生。
3、 如果放小孩下來在地板上走，我就會被懲罰，因為晚上的時候，大家都睡覺了，如果孩子很吵，就要進到廁所裡面，不能吵鬧，因為別人要睡覺。所以我需要抱著孩子在廁所裡，等到孩子睡了才能進去那個睡覺的空間（舍房）。
4、 他們（獄方）規定下午 5 點到 6 點是不能講話的，導致小孩一定要抱著，否則放下來，會被懲罰。
5、 所有人都一樣。有些小孩已經 3 歲了，還是要抱著。小孩子雖然會走路了，但是在工作期間還是要抱著、比較吵的時候也要抱著。在工作空間時，孩子也要抱著，進房間（保育室）才可以放下來。我沒有反映過，印尼籍和臺灣籍的媽媽遇到孩子吵都一樣要抱著。
6、 因為一直揹著的關係，孩子的腳是外八的狀況。現在1歲4個月，可以稍微慢慢走路。南投發展中心有來評估狀況，小孩1歲時還完全不會走路，評估人員來的時候還只能爬行，後來讓小孩慢慢學習，才比較能走。
7、 臺灣籍的孩子哭鬧的時候，別人可以協助。如果有其他人要幫臺灣籍媽媽照顧小孩，也要等監方人員允許，才會被允許碰小孩；但若是印尼籍的媽媽，不管是不是在工作地點，就是不能幫他抱。原因是如果幫忙抱，他們（印尼獄友）會受懲罰，導致他們會害怕、不敢提供協助。
8、 沒有人懂印尼文。工作人員會用中文跟我講一些規定，我懂一點點，不懂的地方就向其他印尼籍的獄友詢問。
報告指出，餐椅數量不夠，有時找不到椅子安置小孩，吃飯時要一直揹抱著，據受刑人表示：「餐椅有限，我們比較早入監，當初也是要排隊，有人出監之後才可以排到」、「有些剛來的是媽媽抱在前面吃飯，根本不能好好吃飯，媽媽帶小孩吃飯，時間不到 10 分鐘，兩個人包含餵食，還好我的小孩已經可以自己吃飯」等語，與前述印尼籍受刑人陳述「揹餵孩子吃飯」情節吻合，依監（所）人員說明，受限經費、場舍空間、不同年齡需求、椅高需符合母子視線平視，故購置時多方考量，將陸續添購。
有幼兒伙食營養不足情形，據受刑人表示「吃的部分只有寶寶粥，永遠只有一鍋粥」、「這邊的小孩蔬菜類攝取相當不夠，吃不到適合小孩吃的魚、肉。沒有資源的媽媽就只能吃那鍋粥，而且是白粥，偶爾會有加蛋花、菜、紅蘿蔔丁，有時候煮得很稀，撈不到米，導致小孩咀嚼能力沒有很好」、「吃這裡的東西我覺得小孩會營養不良」、「沒有資源的媽媽，小孩就吃得比較差，抵抗力也有差」、「保育員1個禮拜會給我們煮2次水煮蛋、茶葉蛋或是蒸蛋，也會準備餅乾、水果給小朋友吃。有時候也會準備麥片、玉米粒，讓小孩學習抓握，像上次他就有喝到鮮奶加麥片。有時也會準備果汁、布丁、豆花，他們偶爾還是吃得到」。
桃女監受刑人表示：「小孩曬太陽的機會不夠。我的小孩對保育員比較信任，保育員可以帶出去，他有機會1個禮拜會帶到3次，每次帶出去 10 分鐘，就回來換下一位小朋友。只有會走路的孩子可以出去，還不會走路的孩子，除了接見以外不會出去。接見也只能走騎樓，小孩曬不到太陽，小孩若比較怕生、黏媽媽也帶不出去」、「他那個時候不會走，還不能去溜滑梯，要可以走路才可以申請監內探索。我的小孩是申請了但是下不去（很黏媽媽），我現在很焦慮，只能多求助、多問問」。
沐浴時間，據受刑人表示：「我們 11：00 休息，吃到飯是 11：20，12：30 就要上線作業，我是第一梯洗澡，11：35 就要去洗澡」、「洗澡時也限制 10 分鐘內要完成媽媽自己及小孩的盥洗」、「監（所）裡面吃飯時間很趕，因為洗澡要排隊，有時需要先停下吃飯去洗澡」。
監委不預警視察發現，場舍對孩子不安哭泣時之處遇措施及戒護管理，造成親子心理負擔及壓力，據受刑人表示：「孩子雖會走路，但比較吵的時候也要抱著」（前述印尼籍受刑人陳述）、「主管認為，孩子尖叫是媽媽沒管好，是你的問題，我們經常被罵：『你們不要以為帶小孩子來度假』，孩子只要開始尖叫一下，主管就會罵，我們就要罰寫場舍須知，主管規定沒寫完再加一遍，有媽媽揹著孩子去廁所罰寫」、「有的小孩比較黏媽媽，放下來小孩就會哭，小孩不能一直哭，媽媽自己聽到孩子哭會有壓力，小孩一哭要馬上處理，媽媽壓力比較大就會揹著，或就會要求媽媽揹著」、「我的小朋友在去年夏天，因都要揹著，造成尿布疹，他一換尿布就哭、尿尿就哭」，顯見監所內未營造適於親子心理及精神之友善氛圍及環境。
受刑人表示：「因為一直揹著的關係，孩子的腳是外八的狀況」（前述印尼籍受刑人陳述）、「我發現他不願意進保育室，到後期我就覺得有問題，我與保育員溝通，我說我不知道為什麼會這樣，壓力很大，24 小時我都要揹著、其餘時間我都要揹著。以前我打他的時候他可以自己坐安全座椅，但我不打他的時候他就開始皮了，我覺得是依賴，保育員老師有跟我說你越打他、越把他推進保育室，小朋友會覺得是不是媽媽不愛我，我有醒悟，有改變我的方式」。
「因大通鋪也有單身（一般受刑人），孩子哭的時候，媽媽都有很大壓力，單身就會說：『去廁所啦！』，媽媽都會自動去廁所哄孩子，哄到不哭才帶回去親子園地」、「我基本上不敢走出來廁所外面，要等他睡很熟」、「小孩一哭要馬上處理，晚上小孩一有聲音媽媽就會跳起來，有些媽媽有吃安眠藥，還是會馬上跳起來，孩子抱了就衝去廁所」、「孩子哭的時候，我們常被同學要求帶小孩去廁所」，可見監所未能建立接納、支持及同理幼兒正常哭泣行為的母子友善環境。
更多Newtalk新聞報導
出門戴口罩！南部4縣市空汙達橘色提醒 空品好轉時間曝光
(影) 以軍續清殘餘哈瑪斯! 納坦雅胡：歸還所有人質遺體前 不會二階停火
其他人也在看
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
孩子好動非小事！研究示警：隔代教養可能提高ADHD風險
「孩子只是太調皮？等長大懂事就會比較好嗎？」其實沒那麼簡單！光田綜合醫院小兒神經科江國樑醫師指出，孩子的情緒與行為表現，與家庭結構的穩定性密切相關。穩定、和諧、功能良好的家庭，能讓注意力不足過動症（ADHD）兒童的神經發展更平衡；相對地，若家庭互動薄弱或照顧斷層，則可能增加心理與行為挑戰。江國樑醫師率領團隊分析近八萬名ADHD兒童健保大數據，並將研究成果登上國際期刊《Children》，揭示「家庭結構」與「父母年齡」在兒童發展中的關鍵影響。隔代教養若缺乏親子互動 孩子出現精神疾病機率較高團隊將「隔代教養」定義為祖父母支付保費、且子女未與父母同住。研究結果顯示，這類孩子後續出現精神疾病的機率高於一般兒童。其中，人格障礙風險最高，高出9.23倍；躁鬱症約2.9倍、適應障礙則約2.2倍。江國樑醫師指出，雖然隔代教養能提供家庭支持，但若缺乏親子互動或教育觀念落差過大，孩子容易承受更高的心理壓力，進而影響情緒與人格發展。雙親年齡兩端化 孩子出現躁鬱或自閉症機率也較高若父親20歲以下者，其子女躁鬱症的發生機率為一般族群的3.58倍；母親20歲以下者，則約2倍。江國樑醫師說，年輕父母面臨經濟壓力、教常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
青春的樣子？當「優秀」成為難以承受之重 完美孩子心碎時需要出口
你是否還記得自己青春的樣子？有些孩子看似擁有一切的青春勝利組，其實反而成為心理健康的高端危險群？那些看起來最完美、最努力的青少年，往往承受著外界難以想像的心理壓力，而這些壓力可能在看似平靜的表面下不斷累積，直到他們再也撐不住的那一刻。NOW健康 ・ 1 天前 ・ 發起對話
孩子黑眼圈重、張口呼吸?專家:上顎狹窄
孩子黑眼圈重、張口呼吸?專家:上顎狹窄Yahoo特別企劃 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
夫妻鬧離婚！ 丈夫肉身擋車遭妻狂按喇叭｜#鏡新聞
夫妻鬧離婚竟吵到大街上！昨（12/1）晚間7點多，金姓男子與妻子因鬧離婚，妻子一氣之下把丈夫的車開走，男子立刻當街肉身阻擋，結果妻子也反擊，長按喇叭將近10分鐘試圖驅離對方，兩人的誇張行徑也驚擾了不少住戶。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 36 分鐘前 ・ 23
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 19
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前 ・ 11
中職》高志綱遭爆與網紅林倪安婚外情 獅隊：若違隊規最重開除
統一獅教練高志綱遭爆料婚外情，社群平台Threads上，日前有帳戶以多篇貼文與疑似私訊截圖對話內容，指控知名網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中就包括高志綱。爆料者自今年5月起多次暗指「第三者」介入婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 49
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 68
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 96
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前 ・ 1
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 2
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 22 小時前 ・ 4
收網友惡毒詛咒留言 黃瑄無奈：這次真的走心了
黃瑄透露自己原本很少細看留言，沒想到一點開就像「打開潘朵拉的盒子」負面情緒瞬間湧出。她一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」但後來也無奈笑說：「想想還是算了，認真就輸了。...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 13
TPBL》高國豪自主停賽並暫停參與球隊活動 至聯盟裁決公布
新竹御嵿攻城獅球團公告【2025年12月2日】針對近期高國豪相關事件，攻城獅球團說明如下：Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前 ・ 9
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 8 小時前 ・ 370
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 7 小時前 ・ 4
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 發起對話