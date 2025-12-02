寧靜車廂算什麼！攜子入監被主管怒斥：不要以為帶小孩來度假的

桃園女子監獄保育室 圖：翻拍自監察院調查報告

[Newtalk新聞] 高鐵推「寧靜車廂」引發家長怒斥。台灣允許女性受刑人攜帶 3 歲以下小孩入監撫養。但監獄管理苛刻情形卻非常多。監委調查包括，獄方怕小孩哭鬧，要求受刑人都抱著小孩，所以，小孩腿部成長出現「外八」現象；還有受刑人稱，「主管認為，孩子尖叫是媽媽沒管好，是你的問題，我們經常被罵：『你們不要以為帶小孩子來度假』，孩子只要開始尖叫一下，主管就會罵，我們就要罰寫場舍須知」。

監委王幼玲、高涌誠日前針對攜子入監進行調查，提出糾正。近日也將兩報告上網。本案是因為桃園女子監獄收容一名非本國籍女性攜子入監服刑，獄方疑因怕小孩哭鬧，要求該女整天揹抱著小孩不可放下；又該女疑因語言不通，無法得知監獄規定且未能反映需求，致該童身體成長發育受阻礙。因此，兩監委就此進行查察，並曾未通報下就到監獄瞭解實情。

根據該案印尼籍受刑人於訪談陳述：

1、 吃飯時是自己一邊吃飯，一邊後揹餵孩子吃飯。在小孩尚未能自行走路之前，都要求由媽媽抱著餵食，不能將小孩放下來餵。

2、 我需要一邊工作一邊抱小孩，雖然他們（獄方）有保母，但如果我的孩子一直哭，或是比較不耐煩的時候，保母就不願意照顧，導致我要一邊工作一邊抱小孩。要抱一整天、抱到晚上。全部的人都要工作。我的小孩發燒，我還是要揹著他工作。有看過醫生 3 次。如果只是普通的發燒，不會帶去看醫生。

3、 如果放小孩下來在地板上走，我就會被懲罰，因為晚上的時候，大家都睡覺了，如果孩子很吵，就要進到廁所裡面，不能吵鬧，因為別人要睡覺。所以我需要抱著孩子在廁所裡，等到孩子睡了才能進去那個睡覺的空間（舍房）。

4、 他們（獄方）規定下午 5 點到 6 點是不能講話的，導致小孩一定要抱著，否則放下來，會被懲罰。

5、 所有人都一樣。有些小孩已經 3 歲了，還是要抱著。小孩子雖然會走路了，但是在工作期間還是要抱著、比較吵的時候也要抱著。在工作空間時，孩子也要抱著，進房間（保育室）才可以放下來。我沒有反映過，印尼籍和臺灣籍的媽媽遇到孩子吵都一樣要抱著。

6、 因為一直揹著的關係，孩子的腳是外八的狀況。現在1歲4個月，可以稍微慢慢走路。南投發展中心有來評估狀況，小孩1歲時還完全不會走路，評估人員來的時候還只能爬行，後來讓小孩慢慢學習，才比較能走。

7、 臺灣籍的孩子哭鬧的時候，別人可以協助。如果有其他人要幫臺灣籍媽媽照顧小孩，也要等監方人員允許，才會被允許碰小孩；但若是印尼籍的媽媽，不管是不是在工作地點，就是不能幫他抱。原因是如果幫忙抱，他們（印尼獄友）會受懲罰，導致他們會害怕、不敢提供協助。

8、 沒有人懂印尼文。工作人員會用中文跟我講一些規定，我懂一點點，不懂的地方就向其他印尼籍的獄友詢問。

報告指出，餐椅數量不夠，有時找不到椅子安置小孩，吃飯時要一直揹抱著，據受刑人表示：「餐椅有限，我們比較早入監，當初也是要排隊，有人出監之後才可以排到」、「有些剛來的是媽媽抱在前面吃飯，根本不能好好吃飯，媽媽帶小孩吃飯，時間不到 10 分鐘，兩個人包含餵食，還好我的小孩已經可以自己吃飯」等語，與前述印尼籍受刑人陳述「揹餵孩子吃飯」情節吻合，依監（所）人員說明，受限經費、場舍空間、不同年齡需求、椅高需符合母子視線平視，故購置時多方考量，將陸續添購。

有幼兒伙食營養不足情形，據受刑人表示「吃的部分只有寶寶粥，永遠只有一鍋粥」、「這邊的小孩蔬菜類攝取相當不夠，吃不到適合小孩吃的魚、肉。沒有資源的媽媽就只能吃那鍋粥，而且是白粥，偶爾會有加蛋花、菜、紅蘿蔔丁，有時候煮得很稀，撈不到米，導致小孩咀嚼能力沒有很好」、「吃這裡的東西我覺得小孩會營養不良」、「沒有資源的媽媽，小孩就吃得比較差，抵抗力也有差」、「保育員1個禮拜會給我們煮2次水煮蛋、茶葉蛋或是蒸蛋，也會準備餅乾、水果給小朋友吃。有時候也會準備麥片、玉米粒，讓小孩學習抓握，像上次他就有喝到鮮奶加麥片。有時也會準備果汁、布丁、豆花，他們偶爾還是吃得到」。

桃女監受刑人表示：「小孩曬太陽的機會不夠。我的小孩對保育員比較信任，保育員可以帶出去，他有機會1個禮拜會帶到3次，每次帶出去 10 分鐘，就回來換下一位小朋友。只有會走路的孩子可以出去，還不會走路的孩子，除了接見以外不會出去。接見也只能走騎樓，小孩曬不到太陽，小孩若比較怕生、黏媽媽也帶不出去」、「他那個時候不會走，還不能去溜滑梯，要可以走路才可以申請監內探索。我的小孩是申請了但是下不去（很黏媽媽），我現在很焦慮，只能多求助、多問問」。

沐浴時間，據受刑人表示：「我們 11：00 休息，吃到飯是 11：20，12：30 就要上線作業，我是第一梯洗澡，11：35 就要去洗澡」、「洗澡時也限制 10 分鐘內要完成媽媽自己及小孩的盥洗」、「監（所）裡面吃飯時間很趕，因為洗澡要排隊，有時需要先停下吃飯去洗澡」。

監委不預警視察發現，場舍對孩子不安哭泣時之處遇措施及戒護管理，造成親子心理負擔及壓力，據受刑人表示：「孩子雖會走路，但比較吵的時候也要抱著」（前述印尼籍受刑人陳述）、「主管認為，孩子尖叫是媽媽沒管好，是你的問題，我們經常被罵：『你們不要以為帶小孩子來度假』，孩子只要開始尖叫一下，主管就會罵，我們就要罰寫場舍須知，主管規定沒寫完再加一遍，有媽媽揹著孩子去廁所罰寫」、「有的小孩比較黏媽媽，放下來小孩就會哭，小孩不能一直哭，媽媽自己聽到孩子哭會有壓力，小孩一哭要馬上處理，媽媽壓力比較大就會揹著，或就會要求媽媽揹著」、「我的小朋友在去年夏天，因都要揹著，造成尿布疹，他一換尿布就哭、尿尿就哭」，顯見監所內未營造適於親子心理及精神之友善氛圍及環境。

受刑人表示：「因為一直揹著的關係，孩子的腳是外八的狀況」（前述印尼籍受刑人陳述）、「我發現他不願意進保育室，到後期我就覺得有問題，我與保育員溝通，我說我不知道為什麼會這樣，壓力很大，24 小時我都要揹著、其餘時間我都要揹著。以前我打他的時候他可以自己坐安全座椅，但我不打他的時候他就開始皮了，我覺得是依賴，保育員老師有跟我說你越打他、越把他推進保育室，小朋友會覺得是不是媽媽不愛我，我有醒悟，有改變我的方式」。

「因大通鋪也有單身（一般受刑人），孩子哭的時候，媽媽都有很大壓力，單身就會說：『去廁所啦！』，媽媽都會自動去廁所哄孩子，哄到不哭才帶回去親子園地」、「我基本上不敢走出來廁所外面，要等他睡很熟」、「小孩一哭要馬上處理，晚上小孩一有聲音媽媽就會跳起來，有些媽媽有吃安眠藥，還是會馬上跳起來，孩子抱了就衝去廁所」、「孩子哭的時候，我們常被同學要求帶小孩去廁所」，可見監所未能建立接納、支持及同理幼兒正常哭泣行為的母子友善環境。

