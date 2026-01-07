寧願下架也不降價？金色三麥宣布停賣「瓶裝蜂蜜啤酒」 神操作全網看傻

台灣精釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」蜂蜜啤酒，在日本賣得比台灣便宜，被台灣消費者炎上，雖然事後官方和董座都發聲明解釋，但仍無法滅火。 圖：取自金色三麥IG

[Newtalk新聞] 台灣精釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」蜂蜜啤酒，在日本賣得比台灣便宜，被台灣消費者炎上，雖然事後官方和董座都發聲明解釋，但仍無法滅火。金色三麥今(7)天宣布，將停止在便利商店通路販售350毫升玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，未來將推出更符合市場結構，價格更友善的包裝。但這個做法又掀起另一波討論，「台日同樣$110不好嗎」、「真的是有點ㄎㄧㄤ，公關危機」。

日前金色三麥董事長葉冠廷，在Threads上分享自家產品在日本伊勢丹上架的影片與照片。卻被網友發現，金色三麥的蜂蜜啤酒在日本售價為549日圓(約新台幣110元)，而在台售價卻是125元，引起大量網友不滿，怒批「把台灣人當盤子」。雖然官方和董座都發聲明澄清，台灣賣比較貴是匯率和稅制的問題，並承諾未來會調整定價策略，但仍不被網友買單。

在經過輿論一天的發酵後，金色三麥今日發出最新聲明如下：

金色三麥自2021年起，透過日本通路將獲得國際肯定的蜂蜜啤酒引進海外市 場，期望讓更多國際消費者認識台灣的釀造品質與品牌精神。惟隨著近年國際 匯率波動，以及各市場在稅制、通路結構與定價機制上的差異，造成最終零售 價格呈現上的落差，進而引發討論。

對此，金色三麥集團已全面檢視海內外市場之產品配置與銷售方式，並完成以下調整與行動：

．近期將停止於便利商店通路販售350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒

．未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝形式如推出鋁罐裝版本

金色三麥自2004年在台灣創立以來，始終珍視來自台灣消費者的支持，也將 此視為品牌持續前進的重要基礎。本次事件提醒我們，在跨市場經營與溝通 上，仍需持續精進。未來，集團將以更審慎的方式檢視海外通路策略，確保品 牌價值能在不同市場中被適切傳達。

感謝各界的關注與指正，金色三麥將持續以行動回應消費者的期待。

金色三麥集團

但此聲明一出又掀起另一波討論，有網友直言，「改價格更友善的包裝方式⋯為什麼不直接改價格」、「不懂誒真的不懂誒⋯台日同樣$110不好嗎！」、「有時候會因為市場規模、起訂量的關係影響售價，但像這樣直接厚彼薄此的做法真的是有點ㄎㄧㄤ，公關危機。」、「這聲明是玻璃瓶很貴的意思嗎」。

日前金色三麥董事長葉冠廷，在Threads上分享自家產品在日本伊勢丹上架的影片與照片。 圖：取自金色三麥董事長葉冠廷Thread

金色三麥宣布下架瓶裝啤酒的聲明又掀起另一波討論，有網友直言，「改價格更友善的包裝方式⋯為什麼不直接改價格」、「不懂誒真的不懂誒⋯台日同樣$110不好嗎！」 圖：取自Thread