寧願出國也不要國旅？台灣觀光逆差達805萬人次 觀光署長認了：住宿太貴
連假、年假大家都往國外跑，國旅冷颼颼！根據觀光署統計資料顯示，今年1月到9月，出境人數比入境人數多了805萬人，「觀光逆差」比去年更嚴重。對此，觀光署長陳玉秀今（30）日在備詢時坦言，國旅有三大問題，其中一項是「住宿費太貴」，明年也要提解決辦法。
近年來國旅花費價格高昂，但品質卻不如以往，導致旅遊人數不斷下降，最令人詬病的就是，國旅的住宿實在貴得驚人，每每點開訂房網站，熱門觀光景點旁的飯店，平日一晚住宿費就動輒3000、4000多元，更別說碰上連假、年假等時候，一晚恐飆破5000元，甚至高檔飯店上萬元都不少見，因此民眾精打細算下，差不多的花費，寧願搭機出國旅遊，也不願在台灣國內旅遊當冤大頭。
立法院交通委員會今天舉行專案報告，要求觀光署對國際旅客來台、旅宿業缺工情形做說明。立委洪孟楷批評，我國的「觀光逆差」越來越大，問題在於為何國人不願意留在台灣國內旅遊，逢假日就往國外跑？出境人數遠遠多於入境人數，究竟怎麼回事？
立委林國成也批評，國內旅宿動輒哄抬住宿價格，把遊客當「盤子」。他舉例，隨機挑選台北市西門町10家飯店房價來比較，平日晚上從900多元到4000多元，但有演唱會期間房價飆到近2萬元，最高價差達10倍，「這種做法當然國人都往國外跑啊」。
觀光署長陳玉秀則坦言，國旅友3大問題，第一是「台灣交通方便」，國人有國旅，但問題是不過夜。第二是確實住宿費很貴。第三是國人並不常在平日去旅遊，周末相對擁擠，她承諾，觀光署預計明年推出相關措施，改善假日平日住宿差別很大的問題。
