寧願滑手機也不出門 青少年過半壓力過大 選擇向AI傾訴心情

親子天下」公布2026年中小學生萬人調查發現，AI來了，孤獨世代正在形成。(圖為親子天下提供)

AI正在改變青少年的互動模式，並做為學習幫手與情感避風港。《親子天下》追蹤超過1萬名中小學生，公布「2026國中小學生萬人調查」，調查中發現國小五年級到國中九年級的學生，學業壓力及厭學的比例，連續三年呈現雙位數成長。另有超過5成的學生，覺得待在房間裡追劇、打電動，比和朋友出門更快樂、放鬆。

調查結果顯示，中小學生的學業與厭學壓力，從2024年的36%，連年上升，2026年來到47%。將近半數的學生認為學業壓力很大，甚至有43%的學生產生厭學心態。其中，關於國中會考的煩惱也向下延伸至國小，高年級有將近35%的學生已經在擔憂會考。

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調查也發現，學生找不到人可以求助的比例，也從2024年的6%增加至2026年的23%。如果遇到人際衝突，國中女生已經有超過半數選擇向AI求助，而非尋求師長協助。心情不好時，更有高達73%的國中女生，選擇跟AI傾訴。AI逐漸取代師長、朋友，成為孩子們重要的情緒出口與傾訴對象。

調查發現，高達73%的國中女生，選擇找AI傾訴心情與挫折。 (圖為親子天下提供)

除了找不到人可以消化心情跟祕密外，許多學生也在調查中指出，害怕說錯話被截圖、想到要跟人互動就感到疲憊，更有將近3成的孩子覺得現實中沒有人真正了解自己。這些因素，讓超過5成的中小學生寧願在家滑手機、打電動、上網追劇，也不願出門。

諮商心理師陳雪如指出，許多孩子在校園人際互動中，長期維持「營業中」的狀態，害怕被討厭、排擠，甚至怕被截圖，缺乏安全表達情緒的空間，回家後也持續對父母營業中，這正是孩子情緒困境的起點。

從事電商行銷，育有小一兒子的Lisa也向記者表示，她跟先生長期忙於工作，孩子託給家中長輩照顧。學校寫不完的功課，加上課業壓力，讓孩子哭著對她說「媽媽，我覺得沒有人愛我，因為我什麼都不會」，才讓她意識到孩子正在面臨挫折而無人傾訴。所以，最後她跟先生商量，落實週六家庭日以及每日回家的親子時光，希望讓孩子能夠勇敢說出自己的情緒。

2026國中小學生萬人調查，於今年3月2日至4月8日進行，採網路與紙本問卷並行方式，調查全台國中生與國小高年級生，共回收651所國中小、1萬2,470份問卷。

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