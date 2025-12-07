「寧願相信中共」遇挑釁 沈伯洋揭路人恐怖惡意：是必須對抗的黑暗

沈伯洋帶女兒遇到路人挑釁。翻攝沈伯洋臉書



民進黨立委沈伯洋日前被中國以「分裂國家罪」為由，發布國際通緝。不過，沈伯洋則是持續出國為台灣發聲，沒想到又遇到路人挑釁。沈伯洋今天（12／7）表示，他帶女兒散步時，一位路人拿強光照射加上言語挑釁，對方甚至表示「寧信共產黨」。沈伯洋也大嘆，「這種把家人捲入的惡意，正是我們必須對抗的黑暗」。

沈伯洋今天在臉書發文表示，他今日帶女兒去國家音樂廳，表演結束後牽著女兒散步去騎腳踏車，突然一位男士從側邊走上來，用手機手電筒強光照著他和女兒，並且還未經詢問就擅自錄影，對方問沈伯洋，「你為什麼做網軍？」、「你為什麼說中國全球追捕？」、「你不知道自己做什麼壞事嗎？」、「你知道你在台灣也很危險嗎？」沈伯洋反問對方消息哪來，對方完全無法回答。

沈伯洋當場也跟對方說：「請你去問習近平為何要追捕我」。沒想到，對方最後跟沈伯洋說，寧願相信共產黨，也不會相信他講的，被通緝是他活該。

沈伯洋最後也直言，國民黨跟共產黨，一天到晚散播謠言，最後就是這樣。「當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知。這種把家人捲入的惡意，正是我們必須對抗的黑暗。」

