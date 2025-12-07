「寧願相信共產黨也不信你」 沈伯洋遭路人強光逼問「為何做網軍？」
遭中國全球通緝的民進黨立委沈伯洋7日帶女兒散步，遭一名陌生男子用手機手電筒強光照射並錄影，質問他「為何做網軍、被中國通緝」等問題。沈伯洋回嗆，請他去問習近平？男子嗆「寧願相信共產黨也不信你，被通緝是活該」。沈伯洋砲轟，國民黨與共產黨散播謠言，把家人捲入惡意，仇恨掩蓋良知，這是必須對抗的黑暗。
沈伯洋在臉書指出，今天帶女兒去國家音樂廳，表演結束之後，他牽著女兒，散步去騎腳踏車，突然一位男子從側邊走上來，用手機手電筒強光照著他和女兒，後來知道對方在錄影。
沈伯洋說，男子問：「為什麼做網軍？你為什麼說中國全球追捕？你不知道自己做什麼壞事嗎？你知道你在台灣也很危險嗎？」
沈伯洋反問他消息哪來的，他完全無法回答，「我跟他說，那請他去問習近平為何要追捕我。」男子回應，「寧願相信共產黨，也不會相信我講的，被通緝是我活該。」
沈伯洋痛批，國民黨跟共產黨，一天到晚散播謠言，最後就是這樣。當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知。這種把家人捲入的惡意，「正是我們必須對抗的黑暗。」
