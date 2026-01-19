「寧願被俄國占領」德國擴大徵兵遇阻 數萬Z世代上街：對我有什麼好處？

圖為2025年12月5日，在德國首都柏林，學生們舉著牌子，抗議聯邦議會通過的兵役法草案。路透社資料照



據外國媒體本月17日報導，德國兵役新制上路，男性不僅有義務回覆服役意願的問卷，也必須接受體檢，從去年底開始，已經有數萬名Z世代青年走上街頭，質疑這項制度對自己有什麼好處，甚至有人受訪直言：「我寧願被俄羅斯占領，也不要冒著戰死的風險。」

據《華爾街日報》報導，俄烏戰爭持續，歐洲各國提高軍事支出，為未來的可能衝突做準備，德國去年底投票通過新兵役法，引入志願役制度，從今年開始，約70萬名2008年出生的男女，陸續收到政府的問卷，詢問他們的身體狀況與服役意願，其中只有男性有回覆義務，且不論有無服役意願，都必須接受體檢。

不過，這項新制度上路後，數萬名還在唸書的德國年輕人走上街頭，他們提出質疑：「這項制度對我有什麼好處」、「政府將4分之1的聯邦預算，都用在老年退休金上面，為什麼我們要為這種國家犧牲？」

報導指出，與1970、80年代不同，過去的德國和平主義運動，是對於越戰、冷戰與歐洲核戰的恐懼，但如今Z世代走上街頭，更重要的是經濟因素，在就業前景黯淡、生活成本高漲的現實下，青年們表示，疫情解封才沒過多久，他們不想為了老年人犧牲自己。

2025年12月5日，德國柏林大批民眾走上街頭，反對國會通過的志願役新法。路透社資料照

本月稍早，德國聯邦國防軍在首都柏林，為有從軍意願的人，提供職涯諮詢會談，但現場人潮冷清，一名25歲的數學老師察赫（Benedikt Zacher）表示：「在民主國家，你為國家做事，應該要得到回報」、「我的學生都覺得，自己沒有從國家得到什麼，所以他們變得比較自私，這是合情合理的。」

報導提到，在西方民主國家，填補兵源仍仰賴人民的「愛國心」，德國政府透過社群媒體，宣傳高科技作戰的形象，希望吸引青年加入，即便如此，新兵僅勉強打平退伍人數，整體部隊持續老化。

德國聯邦國防軍旗下的「軍事歷史與社會科學中心」，去年進行的一份民調顯示，民眾普遍支持德國強化軍備，但考慮從軍的人數，卻降到2020年調查以來的最低數字。

上個月參與街頭抗議的一名16歲學生直言：「我寧願被俄羅斯占領，也不要冒著戰死的風險。」26歲的網紅德雷斯勒（Simon Dressler）則說：「即便像我這樣家庭背景優渥的人，也難以買得起自己的房子，現在卻要我們去捍衛民主，我們在捍衛的，究竟是誰的利益？」

2025年12月5日，德國柏林大批民眾走上街頭，反對國會通過的志願役新法。路透社資料照

青年的反彈讓志願役制度蒙上陰影，波茨坦大學軍事史教授奈策爾（Sönke Neitzel）強調：「我們的作戰旅、艦隊、空軍聯隊，真的能靠志願役解決人力問題嗎？我和軍事將領討論過，沒有人認為可以」、「只有恢復義務役，才能讓軍隊在最需要的地點與單位，填補足夠人力。」

