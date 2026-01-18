寧養寵物也不生娃！貓狗飼養數340萬高過14歲以下孩童 賴清德坦言：政府得面對

總統兼民進黨主席賴清德今（18）日出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」，指出到去年底，國內養狗與養貓數量合計已超過340萬隻，且已高於台灣14歲以下孩童人數，「貓狗越養越多，小孩越生越少，這當然是政府要去面對、解決的問題」。他也強調，台灣要愛護動物、保護動物，這是文明社會的重要象徵。



賴清德下午出席活動時，包括立委吳思瑤、蘇巧慧、吳沛憶，以及多位議員與擬參選人均到場參與。賴清德致詞時向在場民進黨立委、議員一一致意，並稱參選新北市長的蘇巧慧為「未來的市長」。賴清德指出，今天天氣很好，很適合貓狗一起出來玩。他指出，到去年底，國內養狗與養貓加起來已超過340萬隻，而且已超過14歲以下小孩的人數，顯示台灣社會出現「貓狗越養越多，小孩越生越少」的現象，這是政府必須正視並處理的課題。政府要走在前面，愛護動物也要保護動物，這是文明社會的重要象徵。



賴清德也詢問現場民眾，台灣人養貓多還是養狗多，答案是貓比較多。他指出，政府已針對《動物保護法》進行修法，成立動物保護司，加強源頭管理，給動檢人員更多權力能即時處理問題，並加強查緝非法繁殖，繁殖動物必須取得執照，不可違法繁殖、販賣。政府也與民間團體、愛護動物團體合作，人道捕捉後進行絕育與訓練，包括身體檢查、施打預防針等，讓民眾來領養。他也提到，自家愛犬「斑斑」就是從屏東愛狗人協會領養的。



在動物管理方面，賴清德說，必須加強動物登記，不可以養了之後又棄養卻沒有登記，「這樣不行」，要落實登記制度；並對收容處所定期檢討、評鑑，政府會給予支持。他也指出，在保護區內「不可以餵養動物」，因為保護區沒人居住，有人在那裡養狗、養貓雖然出於愛心，但應該循其他管道，不要在保護區進行這樣的行為。



賴清德強調，對於虐待動物一定要處罰，台灣社會看不下去、也無法接受；並持續推廣「領養取代購買」。他也提到，自己是醫生，對民眾健康有責任，因為貓狗有些傳染病會與人互相傳染，衛福部與農業部已共同合作，處理人畜共通傳染病問題，讓動物健康、人也健康。如果沒有保護動物、愛護動物，傳染病可能會傳染到人。一般人比較知道人傳給動物的疾病，但動物的傳染病很多人不清楚，因此要多關心動物、研究動物的傳染病，也是在保護人類健康。致詞結束後，賴清德也逐一參觀現場寵物與動保團體攤位，其中獸醫師公會全聯會與立法院合作推出「動物版小橘書」動物夥伴防災避難手冊，介紹動物防災避難知識，賴清德也特別停留了解，並喊話「動物也要保護」。



更多風傳媒報導

