審兒托法 中央補助監視系統意見分歧 影像保存30天獲共識

由於托育人員虐兒事件頻傳，立法院衛環委員會今天(8日)再次排審「兒童托育服務法」草案，朝野立委對於監視影像保存30天、地方應有抽查機制等達成共識，但對於中央是否應補助地方設置網路系統、居家托育與托育機構人員資格等仍具歧見，全案78條條文僅討論一半，最快2週後再審，力拚本會期三讀通過。

2023年發生劉姓保母姊妹涉嫌虐死1歲男童剴剴案，引發社會高度關注，也讓兒童托育安全問題再獲重視。行政院與多名朝野立委紛紛提出「兒童托育服務法草案」，將0至2歲托育規範單獨立法，提高法律位階。

立法院衛環委員會召委劉建國8日再度排審兒托法。根據行政院版本，全案共有6章、78條，經過一整天討論，僅討論一半，其中第30條為關鍵條文，包含4項，主要是規範不當對待案件處理機制。政院版草案規定托育機構應裝設監視錄影設備，並保存攝錄影音資料至少30日，且應傳送至地方主管機關建置的網際網路系統儲存，朝野立委對此達共識。

第30條也授權中央訂定托育機構監視錄影設備設置區域、應備功能、管理人員配置、攝錄影音資料蒐集、處理、利用、查閱條件與方式、保存與銷毀方式等，朝野立委對此有諸多討論。有委員認為應設「追蹤」機制，確保托育機構確實有執行錄影，也有委員建議須有「抽查」機制，而非僅憑為期1天的評鑑，以利及早發現不當對待事件。

不過，政院版第30條原先規定中央「應」補助地方政府建置網際網路系統，之後將條文改為「得」，引發在野黨立委不滿。國民黨立委王育敏指出，托育機構監視影像交由地方管理，若連監視設備都要求地方自行負責建置，她質疑中央完全沒有負起相關責任。

民進黨立委林月琴受訪時則表示，在「財政收支劃分法」通過後，許多經費應回歸地方。她說：『(原音)監視器的費用本來事實上應該是中央去補助，「應」，可是現在改成「得」，可是財劃法之後，本來很多錢應該還是要歸到地方，所以就用「得」補助，用「得」的話，就是財力不是這麼好的話，那還是用中央來做補助；可是如果財力很好，像台北市政府就不應該用「應」，所以那時候我們就覺得行政院版本用「得」，然後藍、白大家就覺得不贊成。』

劉建國表示，關鍵的第30條保留，預計最快2週後再次排審，力拚在本會期三讀通過，以回應家長的期待。