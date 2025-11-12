一審判決慘敗認輸？ ADOR宣布NewJeans成員Hyein和Haerin回公司

南韓人氣女團NewJeans去年跟所屬經紀公司ADOR發生專屬合約糾紛，目前有了最新進展，ADOR[今（12）日發布聲明，NewJeans成員Haerin和Hyein已表明將繼續與ADOR攜手開展活動的意願，兩位成員在與家人進行深思熟慮，並與ADOR充分協商後，決定尊重法院判決，遵守專屬合約。

ADOR聲明補充，將全力支持Haerin和惠仁順利展開演藝活動，也懇請粉絲們給予溫暖支持，並鄭重呼籲大家克制對成員們的無端猜測。

回顧NewJeans與ADOR矛盾始末，去年9月NewJeans五位成員私下開直播，稱在公司被排擠、要求ADOR的前代表閔熙珍重新回到領導崗位，成員Hanni甚至出席國會談職場霸凌。去年11月，NewJeans單方面宣布解除專屬合約，並更改團名為「NJZ」，雙方對簿公堂。

但在今年3月，韓國法院裁定經紀公司提出的假處分生效，禁止NewJeans成員進行獨立活動，隨後NewJeans暫停所有活動。直到今年10月底，一審訴訟結果出爐，NewJeans成員與ADOR的專屬合約仍具法律效力、ADOR解除閔熙珍職務不構成違約。此外，若NewJeans成員未經公司同意擅自進行演出、拍攝或廣告代言，每次違約將被處以10億韓元罰金。

NewJeans一審判決慘敗，不過NewJeans當時回應與ADOR信賴關係已經完全破裂，拒絕回歸ADOR進行演藝活動，提出上訴。

