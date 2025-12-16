一審判處7年4月！高虹安涉詐領助理費11萬 今高院二審上午10點宣判

記者楊佩琪、林盈君／台北報導

目前已停職的新竹市長高虹安，遭控於任職立委期間，涉詐領助理費11萬元，法院一審宣判7年4月、褫奪公權4年；高虹安再提起上訴，今（16日）二審高院將於10點宣判結果，而檢方認定高虹安至今沒有悔意，建請法官從重量刑。

新竹市長高虹安，遭控於任職立委期間涉詐領助理費，今高院二審宣判。（圖／資料照）

據了解，高虹安被控自2020年3月起，先以每月僅6萬2000元酬金，聘雇綽號「小兔」的黃惠玟任行政主任，再指示黃惠玟向立法院浮報酬金各7萬元、6萬7360元、6萬7161元或7萬2000元，並以浮報後之酬金為基準計算、請領當月加班費。

2020年8月起至同年11月間，高虹安以每月7萬元酬金，聘用陳奐宇擔任辦公室主任，卻推由黃惠玟依高虹安指示，向立院浮報陳奐宇的酬金各為8萬元或7萬5161元，並以浮報後的酬金為計算基準，請領當月加班費。

新竹市長高虹安，遭控於任職立委期間涉詐領助理費，今高院二審宣判。（圖／資料照）

王郁文的部分，高虹安也以相同手法，於2020年3月至5月間，以每月4萬6000元酬金聘用王郁文任職公關主任，再浮報酬金4萬7290元4萬8500元，並以之酬金為基準計算，請領當月加班費。

法院一審，高虹安被判刑7年4月，褫奪公權4年；陳奐宇被判刑1年，緩刑3年，褫奪公權1年；黃惠玟判刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年；前法務主任陳昱愷則獲判無罪；王郁文被判2年有期徒刑，緩刑5年，褫奪公權2年。一共5名被告中，僅高虹安、王郁文不認罪，其餘被告皆認罪。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

