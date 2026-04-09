一審判17年首發聲！柯文哲憂司法信任崩盤 重判對社會後遺症太大

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民眾黨創黨主席柯文哲一審被判17年後，今日首度公開表達心聲質疑稱，把他判17年很爽，社會後遺症太大了。（圖片來源／擷自柯文哲臉書）

民眾黨創黨主席柯文哲一審被判17年後，今（9）日首度公開表達心聲質疑稱，在他這個案子，台灣司法信任度是增加還是減少？「很清楚嘛，把柯文哲判17年很爽，這個社會的後遺症太大了。」

柯文哲的太太陳佩琪自爆，檢廉以京華城案在家中搜出約100本存摺，包含夫妻、兒女及管理母親遺產的存摺，但絕無財產來源不明。

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北檢則回應時強調，依SOP執行搜索，並特別說明僅查扣72本存摺，而非陳佩琪所稱的約100本。

司法是國家最後一道防線，控北檢勾結鏡新聞淪政治打手

柯文哲為民眾黨新北市長參選人黃國昌站台答覆媒體詢問時表示，他平常如何罵北檢偽造筆錄、指控檢察官林俊言6項不法，北檢為何都不回應？

柯文哲稱，存摺刷完會剪角，陳佩琪也沒有記得很清楚，北檢馬上回答是72本，「我跟你講，啊不想講，算了。」

柯文哲話鋒一轉表示，司法是國家最後一道防線，應當被人民信任，司法唯一目的是維護社會公平正義。

柯文哲接著嘆稱，怎麼會「台北地檢署勾結鏡新聞淪為政治打手」，這是一個標籤，後遺症很大。

詢問台灣司法被嘲太天真，人民不相信司法獨立公正

柯文哲並提及，他從交保到現在問了很多法律界的朋友，這些都是當過檢察官法官一大堆 ，「台灣到底有沒有公正獨立的司法？」

「我最常聽到的是，啊，你太天真了。」柯文哲強調，這很嚴重，人民不相信台灣有獨立公正的司法，台灣以後怎麼辦？

對於鏡新聞追問有律師認為，陳佩琪的爆料恐不利於二審判決，柯文哲先反問台北地檢署勾結鏡新聞淪為政治打手有無評論，對於律師質疑，再以口不出惡言，不予回應。

(原始連結)





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