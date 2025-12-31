審國防特別預算有望？江啟臣： 行政部門應先找立委說明細節

〔記者劉宛琳／台北報導〕國防特別預算條例至今已5度在立法院程序委員會被藍白立委擋下，立法院副院長江啟臣今(31)日接受廣播專訪時直言，「我不認為說在野黨不在乎國防預算，或者是不願意審國防預算」，在朝野攻防的過程當中，如果賴政府無論如何都想要這筆預算，行政部門就不要等排案了才要來質詢，應先找立委說明細節和溝通。

江啟臣表示，現在大家都各說各話、僵持不下，這個僵局大家要思考怎麼解，國防預算或國家預算一定是要經過立法院來討論審查跟通過，這個毋庸置疑。 那這些預算現在卡住的理由大家都很清楚，朝野之間的攻防也好，或政治上的對立也好，「我不認為說在野黨不在乎國防預算，或者是不願意審國防預算」。

廣告 廣告

江啟臣表示，預算審未審查的問題卡在哪，朝野之間還是必須好好坐下來談，或者是某種程度上能夠釋出善意，相信立法院長韓國瑜很願意擔任這個協商的平台。在這個攻防過程當中，因為程序委員會特別預算條例提出的內容不是很清楚，行政部門能不能一一去找個別委員說明，或關心的委員說明，前天他在節目上有提到這一點，結果國防部就準備要來約他時間來說明。溝通說明本來就是多層次的，不是排上議程，才要到立法院來配詢，才匆匆地再來跟委員說明。

江啟臣強調，如果賴政府、國防部無論如何就是想要得到的一筆預算，就必須不厭其煩地去告訴大家預算的內容涵蓋什麼，因為畢竟1.25兆不是1.25億，這個對人民來講也是很大的數字。大家也必須思考這些立委，每個人都有選民的壓力，所以在這種狀況底下溝通就很重要。

江啟臣表示，他過去立委任內也至少審過兩筆大筆的國防預算，一筆是F16V共2500億，另一筆是海空戰力提升計劃2300億，加起來也4800億，可是為什麼在當初沒有這樣的問題？因為當初這兩筆的item、數量、價格都是很清楚的，這些東西你攤出來，就可以去談、去審查。

江啟臣表示，大家很常認為，我們買武器為什麼常常都比人家貴？這個部分必須請政府發揮談判的力量，要一個合理的價格，透過立法院審查也是可以給美國一點壓力的；政府必須要把一些細節告訴審查的委員，他就能夠理解了。當然台灣本身的軍購市場相對窄，有時候我們不見得能夠拿到最好的價格，這個大家也能理解，可是還是要合理，當然也要符合我們的需要。

江啟臣重申，預算的問題不應該行政部門等到立法院排案了才要來說明，因為排案不排案，有時候有一些朝野各政黨之間的政治攻防，或其他法案的一些想法。但是如果單就行政部門你要這筆預算，就是動起來趕快去說明。

【看原文連結】

更多自由時報報導

竟無視中共對台軍演 藍白第5度封殺1.25兆元國防特別條例草案

沒時間浪費了！ 美參院軍委會主席促台放下黨派分歧、全力挺國防

中共環台軍演之際 這些藍白立委封殺國防特別條例草案

藍白5度封殺國防特別條例 綠批不顧國軍安危

