（圖／本報系資料照）

日前讀到前立委李文忠先生簡化台灣政治為「備戰派」對「和中派」，批評在野黨擋下1.25兆國防特別預算，是讓國家更不安全。身為重視國防的中華民國派須指出：國民黨不是不要國防預算，而是拒絕毫無戰略與監督的「空白支票」。

這筆1.25兆特別預算，金額龐大、期限漫長，卻缺乏清楚的整體戰略說明與成本效益評估。社會被要求只在「挺不挺國防」之間二選一，但真正關鍵是：

一，這些錢是用來建構什麼樣的防衛構想？是不對稱作戰、灘岸決戰，還是長程反制？二，哪些是立即補強戰力缺口，哪些屬於國艦國造、國機國造的政績工程？三，有沒有機制確保不重演過去國防採購延宕、暴增成本與圖利廠商的問題？

廣告 廣告

問題未釐清前，國民黨要求回到正常預算法程序、逐項審查，反而才是負責任的備戰。真正危險的是把任何監督聲音都抹成親中、反國防，讓預算浮濫從此不必講道理。

在與諸多國際友人交流時，他們提到國民黨令人印象深刻的平衡戰略，包括朱立倫前主席提出的「2D戰略」，Defense（國防）＋Dialogue（對話），正是備戰與避戰的結合；盧秀燕市長所提出的「『和』是台灣唯一出路」並同時支持加強國防預算也是同理。國民黨主流意見是：支持延長兵役、強化訓練、提升官兵待遇、深化台美安全合作，是紮實的Defense；主張在堅實國防基礎上維持兩岸溝通、降低誤判，避免擦槍走火，是理性的Dialogue。真正的現實主義者知道：不打仗不是靠嘴硬，而是靠「能打」加上「會談」。在此也要對國民黨提出幾點建議：

第一，國防預算須與整體防衛構想掛鉤，而不是採購品項大拜拜。要求國防部先把作戰概念向公眾說清楚，再談裝備與建設。

第二，區分戰力急缺與產業政策。補強防空、反艦、彈藥、指管通資等核心戰力，應優先支持；技術不成熟、重複投資或明顯偏向政治工程者，應嚴格刪減或改回年度預算處理。

第三，強化國會監督。特別預算應設計里程碑、定期報告與跨黨派機密審查，對本土軍工也要有明確技術指標，而非成為執政黨的酬庸工具。

第四，國防不只硬體，更包括官兵待遇、後備動員與民防體系，讓全民防衛有制度，而不只是口號。

如果國內政治只是互貼「戰爭販子」與「投降派」標籤，而不是在「中華民國優先、人民安全優先」的共識下尋求新平衡，才是真正讓國家更危險。中華民國派主張：我們要的是能打仗、也能談判的政府；是有戰略、有監督的國防預算；是同時向北京傳遞敢打、能打的代價與底氣，也才能成為有效支撐和平對話溝通的籌碼，並向華府與國際展現自立、自強、負責任的盟友形象。

面對美國可能對中國採取某種程度「降溫」與「風險控管」的戰略調整，台灣更不能只靠情緒與口號。我們需要的是：以藍營重視國防的實力，加上理性務實的對話布局，有智慧地再平衡台海緊張局勢，讓中華民國在風雲變局中，繼續站得住、守得穩。