審國防預算 贏得信任爭取和平

（圖／本報系資料照）

美國政壇有個關於選舉政治的經典觀察：「議題本身不是重點，重點是選民信任誰？」這句話精確捕捉選舉政治的核心，更直指當前台灣在野在國防預算攻防中的戰略盲點。

近期，朝野在1.25兆國防特別預算案陷入僵局，在野陣營憑藉國會多數優勢堅決暫緩列案，站在監督財政、質疑採購效率的角度，這份堅持在理性的行政監督層面確實有其道理。然而，若從更宏觀的戰略思維來看，政治的終極目標是爭取主流民意以贏得決策權，而在野陣營的處理方式，卻可能正落入「贏了道理、輸了信任」的政治陷阱。

廣告 廣告

在野黨必須意識到，要開啟兩岸和平對話，必須先具備代表台灣的正當性，而這份正當性來自選舉的勝利；若無法在防衛國家的議題贏得主流民意的「安心感」，任何和平主張都將被對手輕易地標籤化為軟弱或投降。

近期多項民調顯示，台灣社會對國防預算的態度極其明確：雖然民眾對美國軍購延宕不滿，但支持暫緩預算審查僅占少數，反對暫緩者卻超過半數。這揭示了一個冷峻的現實，就是在野黨的主張雖然在同溫層內鏗鏘有力，但在社會大眾眼裡卻未能產生共鳴。

對多數老百姓而言，在對自主防禦信心不足的情況下，國防預算猶如一份昂貴但必須的「保險」，即便保費調漲、理賠模糊，但當唯一的保單可能被撤銷，集體焦慮感會瞬間爆發，並轉化為對阻擋者的不信任。這種不信任感正是執政黨最好的政治提款機，只要貼上「配合北京，阻礙國防」的標籤，在野黨原本正當的財政紀律論述，就會瞬間變成有理說不清的國安威脅。

「贏得信任，爭取和平」同步進行，是對外與對內關係的雙重解藥。對內，讓預算進入國會殿堂逐條審查，將空洞的項目攤在陽光下，逼迫執政黨說明為何高額公帑換不到具體的交貨期程，這能讓在野黨換上專業的正面形象，消弭選民焦慮；對外，這是向包括美國在內的國際社會展示態度。

美國是利益導向的國家，當在野陣營表達出「我們支持國防，但對軍售有要求」，在美國眼中，在野陣營的身分就從阻礙者變身為代表民意且手握預算的「大客戶」。這種身分的質變，能創造出與華府斡旋的條件，也向世界證明在野黨具備守護穩定、處理地緣衝突的能力。

歸根究柢，政治攻防的最後一哩路，是「信任感」的對決。在野陣營若渴望重返執政，並想得到民意支持開啟兩岸和平對話，就必須先跨越主流民意的信任門檻。和平不應建立在對防衛的消極迴避，而應建立在「讓人安心」的態度與責任之上。

朝野雙方的政治攻防目的其實都是爭取信任，不論是持續阻擋預算，或是強調必須增加軍購，或許能為雙方守住基本盤，但如果希望能爭取到跨越黨派的支持，就應該認真問自己，是否有信心可以贏得選民心底最深層的那句「交給你，我放心」。（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授）