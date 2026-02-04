一審有罪恐遭停權 「民進黨寶寶」陳怡君今仍登記參選北市議員

民進黨台北市議員陳怡君今仍至黨部登記參選，她說將於晚間前往中央黨部說明，希望能再爭取一次機會。（陳怡君提供）

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費、收賄，士林地方法院日前依貪污等罪，判處陳應執行7年10月徒刑，褫奪公權5年，民進黨廉政會預計2月4日開會討論，一審有罪基本上會先停權，意味著陳怡君將喪失被黨內提名參選議員的資格。不過，陳怡君今仍至黨部登記參選，她說將於晚間前往中央黨部說明，希望能再爭取一次機會。

陳怡君說，自己是民進黨寶寶，從18歲以來就一直都在民進黨輔選，現在大家看她的臉就知道是民進黨的，不用拿出黨證，她要跟大家報告的是，在擔任民意代表以來，手上的陳情案都讓她壓力非常大，包括大龍新城漏水壁癌、大直基泰房屋倒塌案、夜店違規營業出現毒品案等，每個案子都有許多勢力要她放手，但她選擇站在民眾這邊沒有放手，這幾年來其實私底下的生活都很不平靜，前2年更被恐嚇4次也報警了，抓到了3個騷擾她的人，政治上也發生零星被警告的事情。

面對巨大的壓力之下，陳怡君說，自己從來沒有放掉選民的手，也請大家不要鬆開她的手，她也坦言助理費案是他們的不對，但絕對不是中飽私囊，放在自己的口袋，買房子或是買股票，她都跟選民說，「如果有我馬上出去被車撞死」，跟法官講清楚，確實也是用在公務支出，那也確實是不夠，所以今天才會有挪用的動作，這些錯誤她也承認。

陳怡君表示，目前案件一審判決有罪，已提出上訴，對於依照廉政會規定，一審有罪可能影響黨內提名資格，她說將於晚間前往中央黨部說明，希望能爭取一次機會。

針對是否考慮脫黨參選，陳怡君嚴正否認，強調自己「心裡從來沒有脫黨這兩個字」，直言自己從政至今始終是民進黨的一分子，身分與情感都不曾改變。她表示，此次參選也是希望替民進黨多爭取一席，未來也會全力支持黨所提名的市長候選人，盼能與黨一起贏得選戰。

陳怡君也表示，自己對選民仍有信心，回到地方後仍感受到支持者給予的溫暖與鼓勵，她說不敢說脫黨參選，但支持者也說過無論如何都會持續支持她，讓她非常感動。

