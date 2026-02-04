一審有罪恐遭停權 陳怡君仍登記參選北市議員：我是民進黨寶寶

民進黨台北市黨部今（4）日起進行市議員初選登記，其中因涉詐領助理費，一審遭判處7年10個月徒刑的台北市議員陳怡君，今日也前往登記領表。不過民進黨廉政會預計將在今日開會討論，一審有罪基本上會先停權，陳怡君將喪失黨內提名參選議員資格，對此陳怡君回應，會繼續努力懇求大家給她機會。

民進黨台北市議員陳怡君今赴市黨部登記參選。（圖／陳怡君臉書）

陳怡君今日下午在臉書發文，透露自己已完成中山大同區議員初選登記，「大家看我的臉就知道我是民進黨的，不用拿出黨證，我長的就是民進黨的樣子，我是民進黨寶寶」。

廣告 廣告

陳怡君表示，她擔任民意代表以來，手上的陳情案都讓她壓力非常大，當中包括大龍新城公辦都更漏水壁癌、大直基泰房屋倒塌案、夜店違規營業出現毒品案等，每一個案子都有許多勢力要她放手，陳怡君選擇站在民眾這邊沒有放手，這幾年來其實私底下的生活都很不平靜，前2年自己被恐嚇4次，也報警了，抓到了3個騷擾她的人。政治上，自己也發生零星被警告的事情。

民進黨廉政會主委邱駿彥。（資料照／中天新聞）

陳怡君強調，面對巨大的壓力之下，自己從來沒有放掉選民的手，也請大家不要鬆開她的手，謝謝大家。「我會繼續努力，懇求您給陳怡君機會」。

另外，陳怡君也提到助理費案，她坦言是自己的不對，但從未中飽私囊，所以錢都用在公務支出，並未放進自己口袋。陳怡君也說，案件一審判決有罪，目前已提出上訴，按照廉政會規定，一審有罪恐影響黨內提名資格，她今日也會去廉政會上說明，希望黨能給她一個機會。

陳怡君因助理費案一審遭判處7年10個月徒刑。（資料照／中天新聞）

至於是否可能脫黨參選？陳怡君嚴正否認，「心裡從來沒有脫黨這兩個字」，並強調自己從政至今，都是民進黨一分子，身分和情感都不曾改變，希望能為民進黨多爭取一個席次，未來也會全力支持黨所提名的市長候選人，期盼與黨一起贏得選戰。

延伸閱讀

蔣德綱/蔣市府別怕得罪議員

民進黨中執會正式提名周春米、陳光復拚連任 賴清德：延續執政優勢

網傳2026議員初選民調表是假的！民進黨：23日抽籤定序