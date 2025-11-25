審查新北交通局預算 鄭宇恩促加速推動7大重點建設

248251125a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員鄭宇恩近期在115年總預算審查期間，針對淡水、八里地區的交通問題和市民通勤路網，向交通局提出7大面向要求，涵蓋捷運服務、停車規劃到重大工程推進，要求市府務必積極改善。

鄭宇恩表示：「交通是我們接到最多的陳情案件，從捷運、塞車到停車問題，都是市民每天面對的事情。」因此在審查交通局115年總預算時，她特別嚴格把關，要求市府積極推進，讓通勤路網更順暢、用路更安全。

廣告 廣告

針對大眾運輸，鄭宇恩要求新北市府積極為市民發聲，解決台北捷運公司長期忽視新北路網需求的現象，包含淡水線加開班次與淡水站機車停車場增設。同時，也須優化三芝醫療巴士F137的脫班、誤點與班次不足等問題，保障偏鄉就醫權益。

在長遠規劃方面，淡水、八里地區壅塞日益嚴重，鄭宇恩要求「淡水河兩岸幹線路網平衡可行性策略評估」等研究都要積極推進。此外，針對今年爭取到交通部900萬補助辦理淡水河口水文水理研究，期盼加速推動清淤，重新打造藍色公路。

關於用路安全與秩序，鄭宇恩點出違規停車場問題愈來愈嚴重，不僅影響使用者權益，更是對公權力的挑戰，要求市府加強稽查、嚴格取締。同時，針對校園周邊人本交通改善，也要求針對真理街3巷口等常發生車禍的路口提出積極改善方案。

鄭宇恩指出，竹圍、紅樹林未來的公共設施開發，包含社會住宅、公有市場等，都有責任一併納入周邊停車壓力來通盤規劃。她強調將在議會繼續把關，並在地方持續追蹤，讓改變真的發生在大家走的每一條路上。

照片來源：新北市議員鄭宇恩臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

侯友宜指板橋「6連擊」達標 忠孝公園停車場免費停1個月

新北水利局CCTV聲納齊出動 守護2663公里地下汙水管網

【文章轉載請註明出處】