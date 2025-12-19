審查縮短為半天 新北「AI交通專員」上路

《圖說》新北市交通局長鍾鳴時表示，啟動AI交通專員審查交維交評作業時間將大幅縮短為半天。〈交通局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市智慧運輸發展藍圖重要里程碑！交通局今（19）日啟動全國首創的「交評交維送審AI檢核網」，由AI協助進行交通影響評估（交評）及交通維持計畫（交維）的書面檢核，能快速判斷報告內容是否符合規範，將審查時間從原本的二周以上，大幅縮短為半天，加速提升行政效率，讓智慧交通再往前跨一大步！。

《圖說》新北啟動「AI交通專員」。〈交通局提供〉

交通局長鍾鳴時表示， AI應用已是提升政府效能的關鍵鑰匙，這套系統能把原本仰賴人工的檢核流程，轉型由「AI快速判讀審查」，不僅提升行政作業效率。未來也將逐步導入更多實務應用，包括輔助同仁進行交通會勘資料彙整與重點提示、提供 AI 智慧客服即時受理民眾交通設施報修與查詢服務，以及發展智慧運輸中心語音助理，協助即時掌握交通狀況與應變資訊，全面提升行政效率與服務品質，讓智慧交通與人本服務的施政目標更往前一步。

《圖說》新北啟動「AI交通專員」 交評交維審查更快、更準、更智慧。〈交通局提供〉

交通局專門委員林昭賢指出，隨著新北市都市發展快速、建案與公共工程數量持續增加，為降低施工及營運期間對周邊交通的衝擊，依法須提送交通影響評估及交通維持計畫，以確保道路安全與交通順暢。然而目前每年需審查的交評、交維報告書數量已超過300件，案件量龐大、內容專業且繁複，對行政人力與審查時程均形成相當壓力，也影響案件推動效率。

《圖說》新北啟動「AI交通專員」，共同簽署合作意向書。〈交通局提供〉

他說，為因應龐大的審查需求，交通局全新建置「交評交維送審 AI 檢核網」，作為獨立輔助工具導入審查流程。該系統結合大型語言模型（LLM）與既有交通規範與資料庫，可自動進行書面內容檢核，快速比對報告是否符合規定門檻與格式要求，大幅縮減報告書比對檢索工作，讓承辦人員能更專注於專業判斷與實質交通安全審查。