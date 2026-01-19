審查衛福部組改法案 范雲籲提升婦女業務資源層級 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

立法院司法及法制委員會今（19）日審查衛福部組織改造相關法案，立委范雲偕同多個婦女團體於立法院召開記者會指出，這次衛福部組織再造，是提升婦女業務層級、人力與預算配置的關鍵時機，她呼籲政府在制度調整之際，正視婦女福利長期資源不足的結構性問題。

范雲指出，近年在衛福部社會及家庭署支持下，各地已發展出多達16項跨局處、跨類別的婦女創新服務方案，包括中高齡女性照顧合作社、身心障礙母親育兒支持、部落婦女經濟培力、無家者女性就業穩定計畫及未成年懷孕母親創業支持等，皆以婦女處境為核心，回應交織性需求。她強調，組織改造若未同步強化婦女業務層級與資源，恐使這些創新服務難以永續推動。

廣告 廣告

范雲指出，依現行社會及家庭署統計，婦女福利科僅有7名員額，業務預算僅占署內公務預算0.12%，在公益彩券回饋金分配中也僅占6.81%，長期處於邊緣位置。若改組後仍僅維持在三級機關下的一個組別，婦女團體普遍憂心資源不足問題不僅無法改善，反而可能更加弱化。

范雲表示，無論最終是將婦女福利設置於「長期照顧及社會發展署」之下，或與保護司整併至司層級，婦女團體的最大共識在於必須同步提升組織層級、增加專責人力與穩定預算。

范雲強調，將在委員會審查過程中全力爭取相關制度設計，確保婦女政策不再被邊緣化，讓組織再造成為強化性別平權與婦女權益的重要轉捩點。

照片來源：范雲辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

有影／【專訪4-1】基隆的繁華與落沒 童子瑋：早年舶來品基隆才買得到

轟藍白卡高雄近73億新興預算 林智鴻偕青年選將公布「高雄受害清單」

【文章轉載請註明出處】