審查言論？ AIT宣布申請美簽證要「公開社群」

美國在台協會（AIT）10日在社群宣布，自12月15日起，申請五種赴美簽證者必須將社群媒體帳戶設為公開，以便進行審查，引發台灣民眾對隱私權的疑慮。這些簽證類型包含在美工作專業人員、留學生及交流訪問人員等。同時，美國海關邊境保護局更提出新提案，未來可能審查包含台灣在內的42個免簽證計畫成員長達5年的社群使用紀錄。此舉讓在美台灣學生感到憂心，擔心隱私遭到侵犯。

實踐大學應用外語系大三生廖同學表示，他無法接受這項規定，因為這樣可能會不小心將隱私洩漏給他人。而同校同系的王同學則持不同看法，認為自己原本社群就是公開的，所以沒有什麼區別。這項新規定特別影響到有留學夢的外語系學生。在美國讀書的台灣人陳小姐透過電話表達她的看法，她認為如果是當場審查，直接給他們看就好，特別設為公開似乎有點多餘。陳小姐進一步說明，若審查程序要求把社群公開一段時間，會讓人感到更強烈的隱私被剝奪感。

對於這項新規定，外交部表示不做回應，而此項規定是美國國務院針對全球在本月發布的新命令。除此之外，美國海關邊境保護局於9日提出提案，包含台灣在內的42個免簽證計畫成員，未來可能也將被審查長達5年的社群使用紀錄。

美國共和黨前海外部亞太區主席方恩格表示，他不認為這涉及隱私問題，因為申請ESTA本來就需要提供一些個人資料。他進一步指出，如果過去在臉書或其他社群媒體上有批評川普等言論，確實不能排除無法前往美國的可能性。這項由川普政府推出的新措施，直接將管制範圍延伸至社群媒體領域。

