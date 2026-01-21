審總統彈劾案吳思瑤曬「空蕩蕩議場照」酸藍白 掀網議

藍白發起彈劾賴清德總統，立法院今（21日）、明兩天將召開全院委員會審查，不過總統府昨回覆立法院，「立院無直接向總統問責之權」，因此並未出席。民進黨立委吳思瑤今PO影片酸議場空蕩蕩，「連自己人都不捧場，就知道這場鬧劇多難看」，該文卻引來網友痛批「他都不來了，去幹嘛？只會發這種分裂的文」。

賴清德總統今並未出席彈劾審查會，因此改由朝野黨團推派人選上台發言，審查會一開始，藍白便紛紛砲轟賴；值得注意的是，原訂2天藍綠白各推派15、15、2人，不過民進黨團消極以對，2天只派出3人上場論述。

吳思瑤今則在臉書PO出議場的畫面，認為藍白要彈劾賴清德總統，要總統到立院列席，但不僅民進黨8席空蕩蕩，有54席的國民黨，現場也只有小貓4隻，「韓國瑜不阻止這場立院大亂彈，陪演也是剛好」；吳直言，連自己人都不捧場，就知道這場鬧劇多難看，並認為賴總統拒絕奉陪，不隨之起舞，是明智之舉，並強調民進黨不為這場鬧劇背書，「除了發言代表，我們全員不出席」。

該文引來許多議論，有些人認為「藍白明明知道是假議題，綠的不要傻傻的當背景」、「聰明人不隨之起舞」；另外也有不少網友砲轟「他都不來了，去幹嘛？只會發這種分裂的文」、「彈劾的人找理由不去，藍白去是要跟誰商討」、「賴沒去現場對全民說清楚花了什麼？ 其他人去了浪費時間」、「都發文給立法院說他沒有要去，浪費大家時間幹嘛？發這種無聊的影片居心又是什麼？」

