審計委員會可介入職場不法侵害案？

[NOWnews今日新聞] 國票證券副董事長陳冠如的職場不法侵害案再成焦點。究竟公司的審計委員會，有無權責推翻人資單位對調查結果？整起爭議案該如何看其法規與公司治理精神？相關人士先對審計委員會的職權與精神分析。



由於媒體將國票金控審計委員會，於「陳冠如副董事長職場不法侵害爭議」一案的作為，解讀為「無權重啟調查」或「程序違法」，相關人士對此提供部份觀點供外界參考。



首先，審計委員會的法定職權其實遠大於一般外界認知。依《證券交易法》第14條之4及第14條之5規定，審計委員會由全體獨立董事組成，其核心職責包括：

1. 同意公司訂定或修正內部控制制度，並考核其有效性（第14條之5第1項第1、2款）。

2. 準用公司法對監察人的監督職權（第14條之4第3項）。

3. 辦理該法第14條之5所列9項重大事項之審議。

而「內部控制制度」的範圍，就包含「勞動法令遵循」及「職場不法侵害預防措施」的執行成效，所以審計委員會本於法定內控考核職權，足以對可能影響公司治理或法令遵循的重大事件進行獨立評估。這和勞動部的個案申訴程序，其實分屬不同層次，沒有衝突。

再者，這個案子的審計委員會作為於法有據：

1. 審計委員會於接獲人力資源處初次調查報告後，發現原調查小組成員與當事人間存在《執行職務遭受不法侵害預防指引》第7點規定的利害關係人情形，獨立性已受質疑。

2. 為確保內控機制的有效性，審計委員會以2：1決議，委託四位外部獨立律師進行補充性事實蒐集（含調閱資料、訪談相關證人），重點放在「證據鏈的完整性」與「行為是否構成職務上不法侵害」的專業判斷。

3. 最終評估結果為「不成立」，並要提報董事會討論，完整程序均已記載於審計委員會會議記錄。

以上的作法，僅是審計委員會行使《證交法》賦予的「內部控制有效性考核」職權，並非外界所稱的「重啟調查」或「推翻人力資源處結論」，更未取代勞動部認證的申訴程序。

第三，勞動部114年勞動字第11405303號函中，並沒有否定審計委員會角色，這份公文確認了公司人力資源處，初次調查程序符合《職業安全衛生法》及相關指引的要求，但沒有對審計委員會後續的內控考核行為，表示禁止或否定。如果將這份公文解讀為「審計委員會不得再過問」，明顯超出函釋本意。



事實上，審計委員會由全體獨立董事組成，應是公開發行公司強化公司治理的最後一道防線。如果委員會的監督行為被貼上「越權」、「重啟調查」等標籤，恐將嚴重打擊獨立董事制度存在義，也與金管會近年積極推動的「審計委員會實質運作」政策背道而馳。



該人士也認為，特定媒體的報導內容，如果將其誤導為：「勞動部明確指出審計委員會無權重查，形同確認重啟調查不具效力」，恐有強加推論、栽贓勞動部否決公司治理監督之嫌，畢竟函件僅限程序確認，沒有使用「重啟」或「不具效力」等語句。

