審計部曾公開打臉！「漂浪島嶼」揭F-16妥善率驚人真相

花蓮基地編號6700的F-16V單座戰機6日晚間失事墜海，飛行員辛柏毅上尉至今仍失聯。作家「漂浪島嶼」指出，10年有11架戰機出事，出事率相當高，政府真的必須面對問題，解決戰機妥善率。

「漂浪島嶼」昨（7）日在臉書指出，每次戰機墜毀，就是全面搜救、家人碎心、總統上香等溫情新聞，對於戰機出事原因，說檢討沒下文，然後再等下一架戰機出事，重覆循環過程。

「漂浪島嶼」進一步表示，服役28年F-16以及新升級的F-16v，戰機的妥善率一直都是有問題，並指出2020年F-16維修中心在台設立營運，當時政府剪綵敲鑼打鼓，宣稱全面提升戰機妥善率，甚至可以成為亞洲F-16專業維修基地，未料8月維修中心開幕，11月就再墜一架F-16；另外，「漂浪島嶼」直言，不用在野、社會批評，2025年審計部就公開打臉，F-16有30多項關鍵維修，台灣只能修2項，而且標準還是自己認定。

「戰機妥善率有問題，不只是飛行員有事故危險，對國防安全也是一大危機」，「漂浪島嶼」強調，10年11架戰機出事，出事率相當高，政府真的必須面對問題，解決戰機妥善率，如果戰機有飛行安全疑慮，飛行員如何安心駕駛，展現最好的抗敵戰技。

國民黨立委馬文君去年曾指出，據審計部最新決算報告顯示，維修項目缺乏明確法源，整體能量尚未完成空軍認證程序，更令人關注的是，在影響妥善率最顯著的30項關鍵零附件中，僅有兩項能在台灣維修，其餘仍需送往國外。國防部長顧立雄當時回應，關鍵品項談判確實不易，部分仍受美方授權政策限制，將持續爭取技術釋出。

