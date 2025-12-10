審計長莫輕易同意增設政務副審計長 黃國昌：擔心變成「政治監軍」

黃國昌在立法院以多個實例狠批賴清德政府把審計部「當空氣」，並要求審計長應有政治敏感度，絕不能因為政務副審計長遭反對就草率增設，擔心演變成政治監軍。

黃國昌支持提升審計部官等與員額，但同時強調，若增設政務副審計長，形同「塞一個政務副審計長」進去監管審計報告，令人擔憂審計人員遭受政治壓力。他指出，考試院、行政院對審計部修法均表反對，審計長若要通過修法必須「多努力」。

黃國昌最有力的指控來自具體案例。他舉農業部雞蛋弊案為例：審計部認定農業部前司長浪費公款5億2,997萬，監察院也彈劾相關人員，檢察院隨後進行起訴。但農業部長陳駿季卻公然回嗆審計部「沒有依據」，用傲慢態度直接否定審計報告。黃國昌問審計長：「心不會痛啊？」並喝斥農業部長是「賴清德的愛將」才敢如此嚣张。

黃國昌指出，農業部不但開嗆審計部，還拒絕向被彈劾的前司長求償，理由是「牽連甚廣」。黃國昌質疑：審計部查出5億多的損失，結果最後農業部決定不追回，反而用納稅人的錢編預算填補漏洞，「用新的納稅人的錢去彌補舊的浪費」。

更離譜的是就業安定基金案。黃國昌爆料，勞動部挪用就業安定基金開演唱會、拍沙龍照，浪費公款數千萬。審計部出具報告後，黃國昌多次追問時任勞動部長洪申翰要何時追回款項，卻無疾而終。最終勞動部決定：「錢不追了，我再拿納稅人的錢編預算填回去。」黃國昌怒喝：「浪費納稅人的錢，審計部寫出來，你被人當空氣、被當笑話！」

最新的花蓮堰塞湖案更離譜。黃國昌指控環境部主管單位在堰塞湖溢流期間，挪用派員出國預算，用假名義編預算，實則用於署長帶廠商赴歐洲「考察」。更惡劣的是，同一廠商在署長任內獲得限制性招標3,000萬元標案，構成不避嫌的嚴重違失。

黃國昌直言，他支持審計部同意權，但「做了事以後被行政院當空氣，被賴政府當空氣」。他要求審計長承諾徹查花蓮案，審計長表示「一個月內」完成，黃國昌則強調：「我等你一個月，但希望報告不要再被人家當空氣。」

