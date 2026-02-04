一審遭判7年10個月 民進黨廉政會：陳怡君停權2年6個月

民進黨台北市議員陳怡君因涉詐助理費及收賄案，一審遭判處7年10個月、褫奪公權5年，不過她在今（4）日仍登記黨內議員初選。民進黨廉政會晚間召開會議，將決定是否處以停權。最終裁處出爐，將對陳怡君停權2年6個月。

民進黨廉政會4日晚間裁處台北市議員陳怡君停權2年半。（資料照／中天新聞）

陳怡君晚間到中央黨部參與廉政會說明，她到場時手抱一大疊資料，並接受媒體聯訪。她透露自己從擔任議員至今，所有公務支出約1千多萬，這些錢都確實花在公務上，所以特別將資料帶來廉政會進行說明。

至於被媒體問到，是否對廉政會的決定有信心？陳怡君回應，自己就是用誠意來說服廉政會，「看我的臉就知道，我是長得像民進黨的臉喔，過去到現在，我一直都是民進黨寶寶，所以也希望說民進黨不要放手」。

民進黨廉政會主委邱駿彥。（資料照／中天新聞）

陳怡君提到，她從18歲至今就一直都是民進黨籍，也長期幫民進黨輔選，今天不論她是不是民進黨的黨員，「陳怡君這一票、陳怡君的支持者也都是民進黨的支持者啊，所以我不會因為我有沒有在這個黨，民進黨的這些選民，他依然會支持我；而在我陳怡君的情感，我也是永遠都會把票來支持民進黨，這是不會去違背的」。

陳怡君強調，「我確實是用在公務，我並沒有貪這些錢啊。所以這真的拜託大家相信我的清白，我也或許是有錯，但是我罪不致死，我絕對沒有貪污」。

現場媒體則問到，「若結果是被停權會脫黨參選嗎？」陳怡君則是語帶保留地說，「這四個字我不敢講，就算黨沒有提名我，我的支持者依舊支持我，因為陳怡君沒有分政黨，『脫黨參選』4個字，我不想從我口中說出，我的情感一直都屬於民進黨的，會繼續尋求大家的支持，那我也不會放棄」。

陳怡君4日前往台北市黨部登記中山大同區議員初選。（圖／陳怡君臉書）

雖然陳怡君一再喊冤，但稍早民進黨廉政會做出裁處，將對陳怡君停權2年6個月。至於陳怡君是否會因此脫黨參選？各界也都會持續關注。

