「一審重判、二審輕判」高虹安涉誣告和貪污案均獲高院輕判

停職中的新竹市長高虹安涉詐領助費、誣告案均是一審重判，但上訴後獲高院輕判，令法界議論紛紛。(記者楊國文攝)

〔記者楊國文／台北報導〕停職中的新竹市長高虹安，被訴詐領、浮報助理費，台北地院認定高不法所得為11萬多元，依貪污治罪條例的利用職務詐取財物、使公務員登載不實罪判刑7年4月，但高院認定不構成貪污罪，今僅依使公務員登載不實罪輕判6月，可易科罰金18萬元；無獨有偶，高虹安因不滿旅美教授陳時奮質疑其博士論文抄襲，提告加重誹謗罪，陳獲不起訴處分後，自訴高觸犯誣告罪，北院判高10月徒刑，高等法院認為惡性未達重大程度，改判為6月，高亦獲輕判，均以繳罰金了事，引起法界議論紛紛。

法界指出，立院編列的立委助理費，均屬「公款」性質，司法實務中，詐領、浮報助理費均被依利用職務詐取財物、偽造文書罪起訴、判刑，北院即採此見解，判高虹安7年4月，乃意料中的事。

不料，高虹安和檢方均不服，上訴高等法院，高院合議庭認為本案關鍵條文《立法院組織法》第32條第1項規定，欠缺明確性原則，有違憲之虞，撰寫近2萬字的聲請狀，裁定停止審理並聲請釋憲，引起法界議論紛紛，高虹安受訪則肯定合議庭聲請釋憲，但憲法法庭直接裁定不受理。不過，從此處可明顯看出高院合議庭心證已成，認定高未觸犯貪污罪。

高虹安另一件受矚目的官司，是因不滿旅美教授陳時奮質疑其博士論文抄襲，提告加重誹謗罪。北檢偵查後，認定陳時奮未涉加重誹謗犯行，處分不起訴，陳反過頭來自訴控告高涉誣告罪。

台北地院審理認定高虹安明知其博論有大幅抄襲情事仍提告，有誣告犯意，判高虹安10月徒刑，陳時奮和高虹安均提起上訴。

高院審理時，高做無罪答辯，合議庭認定高有誣告罪行，但整體惡行沒有一審認定的重大程度，改判6月徒刑，仍獲輕判，可上訴三審。

法界認為，高虹安連續2件司法案，均是一審重判，上訴後，都獲高院輕判，引起法界議論紛紛。

