審「柯文哲條款」廢串證羈押、禁夜間訊問 法務部示警：打詐、肅毒恐受重創

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黃謀信表示，法務部統計核准羈押案中，詐欺與毒品占近8成，若未來刪除串供證羈押事由，會嚴重影響司法檢察實務與國家打詐、肅清毒品案件。（本刊資料照）

立法院司法及法制委員會今審查《刑事訴訟法》修正案，包含，廢除串證作為羈押理由、禁止檢察官夜間訊問等，被稱為「柯文哲條款」。對此，法務部政務次長黃謀信表示，法務部統計核准羈押案中，詐欺與毒品占近8成，若未來刪除串供證羈押事由，會嚴重影響司法檢察實務與國家打詐、肅清毒品案件。

國民黨立委翁曉玲提出，《刑訴法》第108條偵查羈押期間由2個月縮短為1個月、審判羈押期間由3個月縮短為2個月。對此，曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲挺不下去，直言：「這樣修法之後，很有可能造成我國刑事犯罪偵查的崩潰。」強調《刑訴法》的修正，關係到許多國人在意的重大犯罪案件偵辦，而不是只有個案。

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黃謀信今（11日）上午出席立法院司法法制委員會並於會前受訪時指出，實務上的統計結果，目前核准羈押案件，詐欺與毒品占近8成，若未來羈押的事由刪除「串供證」，將會嚴重影響後續依托咪酯的追查、打詐案的追查，這對檢警實務、司法檢查實務來說影響非常大，會影響整個國家未來毒品，及打詐的肅清與追查。

草案中羈押期限從2個月縮短至1個月，且從搜索時間起算，黃謀信表示，目前羈押期間是從被告被逮捕、拘禁開始起算，因此如果從逮捕、拘禁起算21小時，這對於目前檢警共用24小時追擊犯罪，會產生非常非常嚴重的影響，也不符合《刑訴法》原理跟原則。

媒體追問，檢察官不能夜間偵訊，黃謀信回應，檢察官案件是「浮動狀態」，常有案件因「有串共犯、滅證之虞」須在夜間保全證據，檢察官必須在夜間偵訊，倘若未來檢察官不能在夜間偵訊，恐怕相關的被告、相關的證據，會利用夜間湮滅，被告會逃亡。

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