寫下人類史上新紀錄！ 馬斯克身價破6000億美元

特斯拉執行長馬斯克淨資產突破6,000億美元，創下人類史上新紀錄。（翻攝畫面）

根據《富比世（Forbes）》最新統計，特斯拉與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）淨資產正式突破6,000億美元，成為人類史上首位身價跨越此門檻的富豪。截至美東時間15日中午12時，馬斯克身價估約6,770億美元（約新台幣21.2兆），創下前所未見的財富紀錄。

為何馬斯克財富短時間大幅躍升？

《富比世》指出，關鍵在於太空探索科技公司SpaceX的潛在上市計畫。市場傳出，SpaceX可能以約8000億美元估值進行IPO，而馬斯克目前持有該公司約42%股份。若以此估值計算，SpaceX一項就為他帶來約1,680億美元的資產增幅，使其總身家一舉推升至6,000億美元以上。路透社也指出，馬斯克早在今年10月就已成為全球首位身價突破5,000億美元的富豪。

特斯拉與AI布局是否也推波助瀾？

除了SpaceX外，馬斯克的財富同樣受惠於其持有約12%的特斯拉股份。儘管電動車銷量成長趨緩，特斯拉股價今年以來仍上漲約13%。馬斯克近日透露，公司正測試前座未設置安全監視器的自駕計程車後，特斯拉股價單日上漲近4%。此外，特斯拉股東於11月通過總額高達1兆美元的薪酬方案，被視為史上最大規模企業薪酬案，顯示投資人持續支持馬斯克將公司轉型為人工智慧與機器人科技企業的長期方向。

在人工智慧領域，馬斯克創辦的xAI也傳出正與投資人深入洽談，擬以約2,300億美元估值募資150億美元。

