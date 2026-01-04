寫下台灣檜木手工家具傳承 華夏家具黃錫斌用巧手打造工藝美學

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】提到台灣木質家具產業，多數人直覺聯想到苗栗三義或彰化鹿港等在地相關產業。然而，在彰化縣田尾鄉，一間外觀毫不起眼的工廠，卻默默深耕手工木作長達一甲子而成為台灣檜木家具界不可忽視的存在—「華夏家具」。

一張準備出貨的大型台灣檜木桌，因為獨特不凡而擁有數百萬的身價。（圖／記者周厚賢攝）

華夏家具創立於一甲子前，以純手工打造高品質木質家具起家。第二代接班人黃錫彬回憶，當年大型木工家具盛行，從檜木床架、碗櫃、神龕，到氣勢磅礡的原木桌組，全由師傅一刀一鑿不用鐵釘、螺絲完成。更讓業界矚目的是，華夏家具長年堅持使用台灣檜木，成品不僅耐久，更因木紋與造型獨特，深受收藏家青睞，甚至被視為可傳世的藝術品。

從父親手中接下事業，黃錫斌憑藉著精巧的手藝讓家族工藝的美名光大。（圖／記者周厚賢攝）

走進華夏家具工廠，最先感受到的是台灣檜木自然散發的香氣與溫潤質感。在當代居家風格講求「重返自然」的趨勢下，這樣的家具正好回應人們對質感生活的想像。台灣檜木更是全球五大檜木中，唯一能自然散發香氣的樹種，不僅象徵台灣的自然資產，也因其耐久特性，被視為最適合成為傳家寶的木材。

創立一甲子的華夏家具，以純手工打造高品質木質家具起家。。（圖／記者周厚賢攝）

隨著時代推進，華夏家具也迎來第三代傳承。出身藝術設計背景的黃睿倫，在美術系與造型藝術研究所的訓練下，為傳統木工注入當代設計思維。他認為，原木家具不僅是實用物件，更擁有多元的造型與空間可能性，是任何材質都難以取代的存在。從老師傅的手工技藝，到結合藝術設計的當代詮釋，田尾這間低調的工廠，用一甲子的時間證明，真正的價值不在產地名氣，而在對材料、技藝與創新的長久堅持。台灣檜木家具的生命，也正隨著世代傳承，迎向下一個時代。