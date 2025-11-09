寫下台灣第一人紀錄！ 陳致傑挺進擊劍世界盃8強「唯一亞洲選手」

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

台灣24歲擊劍好手陳致傑，在世界盃西班牙站男子鈍劍個人賽挺進8強，不僅寫下台灣「第一人」紀錄，還是本次8強名單中唯一一位亞洲選手。雖然最終不敵世錦賽銅牌得主匈牙利好手塞梅斯（Gergo Szemes），無緣晉級4強，但亮眼的表現也再次刷新台灣擊劍界新紀錄。

陳致傑在世界盃西班牙站男子鈍劍個人賽挺進8強，不僅寫下台灣「第一人」紀錄，還是本次8強名單中唯一一位亞洲選手。（圖／大專體總提供）

陳致傑近來表現亮眼，日前在國際擊劍總會（FIE）新加坡衛星賽奪冠後，本次挑戰世界盃西班牙站，在淘汰賽中接連擊敗中國選手呂惟喬、韓國選手崔敏書以及日本選手川村京太，勇闖8強賽寫下台灣新紀錄。

遺憾在8強賽時對上世錦賽銅牌得主強敵、匈牙利好手塞梅斯，因未能掌握節奏而落敗，無緣挺進4強賽。儘管如此，陳致傑堅強的實力仍備受看好，不僅成為台灣首位進入世界盃8強選手，還是8強賽中唯一的亞洲選手。

據了解，陳致傑去年曾陷入受傷低潮，不過今年強勢歸來，陸續在世大運個人賽追平台灣隊史最佳成績、亞錦賽團體賽和隊友奪下銅牌。教練陳柏槐也期盼陳致傑繼續精進，力拚黃金計劃資格，做好準備迎戰2026名古屋亞運與2028洛杉磯奧運。

