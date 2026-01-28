寫下新頁！中信兄弟受邀美洲棒球冠軍聯賽

(圖／擷取自兄弟Fans Club FB)

中華職棒中信兄弟隊獲世界棒壘球總會（WBSC）與墨西哥棒球聯盟（LMB）共同邀請，將以台灣的職棒代表身分，前往美洲參加第3屆「美洲棒球冠軍聯賽」（BCL Americas）。賽事預計於當地時間3月24日至29日在墨西哥舉行，這也是該項賽事創辦以來，首度有亞洲球隊參賽。





由於比賽時間與中職新球季開幕戰撞期，中信兄弟在兼顧國內賽程考量下，規劃以二軍為主要班底應戰，並由二軍總教練彭政閔率隊出征。相關參賽規畫已提前向中職聯盟完成報備，實際出賽名單將待最終確認後對外公布。

中信兄弟球團表示，接獲主辦單位邀請後，球團審慎評估整體賽程安排，決定派出二軍球員前往參賽，希望透過跨國聯賽與不同體系的選手交手，讓年輕球員累積國際實戰經驗，同時為新球季做好準備。





在分組方面，本屆賽事共分為兩組。A組包括地主墨西哥紅魔鬼、美國獨立聯盟美國協會所屬的凱恩郡美洲獅，以及委內瑞拉職棒聯盟代表隊伍；中信兄弟則被編入B組，將與古巴國家系列賽冠軍，以及來自尼加拉瓜波馬雷斯聯賽的達諾斯隊交手。預賽階段各組第一名可直接晉級四強，第二、第三名則需透過驟死賽爭奪剩餘席次，冠軍戰預定於當地時間3月29日下午2點進行。





值得一提的是，中信兄弟上一次在季前遠赴美洲，已是2018年於史耐德執掌兵符期間，當時全隊前往美國鳳凰城進行為期三週的移地訓練並安排多場練習賽。本次參與美洲棒球冠軍聯賽，不僅是不同形式的國際交流，也替台灣職棒寫下新的里程碑。